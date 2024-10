Czy monochromatyczne stylizacje muszą być nudne? Absolutnie nie i właśnie to udowodniła Pamela Anderson . Gwiazda uwielbia zaskakiwać zebranych tym, jak wygląda.

Choć przeważnie w mediach mowa jest o braku makijażu, na który Anderson zdecydowała się rok temu, to tym razem aktorka przykuła uwagę swoją stylizacją. Pamela znana jest obecnie z zamiłowania do prostoty i tak było i tym razem.

Gwiazda "Baywatch" znana kiedyś z bujnych fryzur, mocnego makijażu i dość odważnych stylizacji, tym razem wybrała się do Nowego Jorku, aby odwiedzić "The Late Show With Stephen Colbert", aby porozmawiać o swoich nadchodzących projektach. Na tę okazję ubrała się jak prawdziwa legenda telewizji, skupiając na sobie wzrok zebranych.