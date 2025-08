Z kolei pieczenie to kwintesencja smaku. To zdecydowany plus tej metody. Pieczenie pozwala uzyskać chrupiącą skórkę i karmelizację powierzchni mięsa, co poprawia jego smak, a jeżeli nie przeciągniemy procesu pieczenia, to mięso będzie soczyste, co wpływa doskonale właśnie na smak.