Pamela Anderson wciąż zachwyca i wciąż zaskakuje swoich fanów. Tym razem zrobiła to podczas gali Gotham Awards 2024, pojawiając się w olśniewającej sukni bez ramiączek od Oscara de la Renty.

Nie tylko odsłoniła swoją naturalną skórę i jej koloryt bez grama makijażu na czerwonym dywanie, ale także odebrała nagrodę Outstanding Lead Performance za rolę w "The Last Showgirl".

Zdjęcia z Gotham Awards 2024 przedstawiają Pamelę Anderson bez makijażu i w szytej na miarę sukni. Jej maślanożółty strój idealnie pasował do koloru jej włosów, dodając odrobinę wyjątkowego szyku całemu strojowi. Stylizację połączyła z niczym innym, jak tylko parą szpilek w szpic i właśnie blond włosami.

Podczas wydarzenia aktorka wyjaśniła magazynowi "PEOPLE", że chodzenie bez makijażu to dla niej "bycie odważnym" w życiu. Krocząc po czerwonym dywanie, powiedziała portalowi, że to nie tak, że zupełnie zrezygnowała z makijażu, ale jest na to inne miejsce i czas.