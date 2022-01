Paulina Sykut-Jeżyna. Urodziny

Prezenterka Polsatu, Paulina Sykut-Jeżyna świętowała wczoraj swoje 41. urodziny. Gwiazda pochwaliła się zdjęciami z imprezy, która odbyła się Sheraton Grand Warsaw. Bliscy przygotowali dla niej efektowny tort, który kobieta uwieczniła na jednym z filmików.



Dziennikarka prezentowała się na swojej imprezie doskonale - postawiła na krótki kombinezon wraz z marynarką. Cały kostium był w kolorze szampańskiego złota. Trzeba przyznać, że Sykut-Jeżyna mimo upływu lat wygląda niezwykle młodo.



Paulina Sykut-Jeżyna. Kim jest?

Paulina Sykut-Jeżyna pochodzi z Puław i ukończyła kulturoznawstwo na UMCS oraz dziennikarstwo na UW. Jeszcze w czasach liceum była laureatką licznych konkursów wokalnych, a następnie próbowała swoich sił w programie "Idol". Od 2007 roku prowadzi prognozę pogody w Polsacie.

W kolejnych latach prezenterka zaczęła prowadzić programy i imprezy stacji, m.in: "Must Be the Music. Tylko muzyka" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także Sylwestra czy Sopot TOPtrendy Festiwal. Ostatnio brała udział w 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



Prywatnie, Sykut-Jeżyna od 1998 roku jest związana z biznesmenem Piotrem Jeżyną. Z 10 lat starszym od siebie parterem kobieta wzięła ślub w 2011 roku, a 5 lat później urodziła się im córka Róża.



