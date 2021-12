Piotr Swend - Maciuś z "Klanu"

Serial "Klan" okazał się wielkim hitem stacji TVP. Pierwszy odcinek widzowie mogli oglądać 22 września 1997 roku. Wtedy też od samego początku poznali klan Lubiczów, do którego dołączył Maciuś - w rolę którego wcielił się wówczas 8-letni Piotr Swend.

W serialu Maciuś był adoptowanym synem Grażyny i Ryszarda Lubiczów. Postać, którą grał Piotr Swend wzbudziła wiele kontrowersji w opinii publicznej, a wszystko za sprawą Zespołu Downa.



Swend jest osobą z niepełnosprawnością i jego pojawienie się w serialu otworzyło społeczną debatę na temat angażowania osób z Zespołem Downa, czy innymi niepełnosprawnościami do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.



To właśnie w serialu "Klan" dzięki roli Maciusia został poruszony temat problemów z jakimi borykają się osoby z Zespołem Downa. Co roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem obchodów tego dnia jest przybliżenie społeczeństwu i podkreślenie problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. To okazja do pomocy, by włączyć takie osoby w życie społeczne.



Działania chociażby właśnie Piotra Swenda nagłaśniają sprawy osób z niepełnosprawnościami i pokazują, że z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, płyną korzyści dla każdej ze stron.



Zdjęcie Piotr Swend mógł liczyć na planie na wsparcie Piotra Cyrwusa, doświadczonego aktora / Jan Kucharczyk / East News

Prywatnie Piotr Swend Uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie uczył się podstaw aktorstwa i gry na pianinie. Został dzięki swojej pasji do aktorstwa aktorem niezawodowym.



Dołączenie do obsady serialu było jednak owiana obawami, szczególnie mamy Piotra, Elżbiety Branickiej, czy syn poradzi sobie z łączeniem obowiązków i z tym, jak zostanie odebrany przez społeczeństwo.



Nie spodziewała się tego, że Piotr zdobędzie aż taką popularność i dzięki pracy na planie serialu rozwinie swoje liczne talenty. Tam także nabrał pewności siebie i uwierzył we własne możliwości, dając także przykład innym niepełnosprawnym oraz motywując ich do działania.



Na fali popularności Piotra, TVP zdecydowało się na wyprodukowanie filmu dokumentalnego o nim - "Podwójne życie Piotra S." Sam Piotr później docenił to, jak potoczyło się jego życie.



"Wiele osób myśli, że sobie nie poradzę w życiu, ale nie ja. Będę jeździł po Polsce i za granicę, wszędzie tam, gdzie będzie dla mnie praca. Bo osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane" - mówił Piotr Swend w Polskim Radiu w 2016 roku.

Jak dziś żyje Piotr Swend?

Zdjęcie Piotr Swend poznał na planie serialu wielu aktorów. Tu z Anną Powierzą wcielającą się w rolę Czesi / Kurkowska / AKPA

Chociaż Piotr Swend wciąż figuruje na liście aktorów serialu "Klan", to jego wątek został wyciszony i obecnie aktor pojawia się tam sporadycznie. Piotr występuje wciąż w Teatrze 21, gdzie do pracy na scenie angażowane są osoby niepełnosprawne.



Bierze także chętnie udział w akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych, występuje w spotach reklamowych różnych przedsięwzięć społecznych.



W tym roku Piotr skończył 32 lata i wiedzie spokojne, rodzinne życie, wypełnione pracą w teatrze. Z pewnością jednak wciąż pamięta pierwszy dzień na planie serialu "Klan", gdzie rozpoczęła się cała jego przygoda.



Po pierwszym dniu zdjęciowym cała ekipa gratulowała odwagi i debiutu młodemu aktorowi. Oczywiście początki były trudne, zwłaszcza dla Piotra, który musiał nauczyć się wielu nowych rzeczy i przywyknąć do niektórych sytuacji.



Ekipa z czasem dostosowała się do trybu pracy Piotra, a on rozwijał skrzydła. Dzisiaj jest dorosłym mężczyzną, który wciąż jest rozpoznawalny dzięki roli Maciusia. Skrycie marzy o tym, by zagrać w innym polskim serialowym hicie - "M jak miłość". Czy gwiazdor zamieni Lubiczów na Mostowiaków? Czas pokaże!



Zdjęcie Dziś Piotr Swend gra w Teatrze 21, gdzie realizuje dalej swoją aktorską pasję / Foto Olimpik / Reporter

Zdjęcie Piotr Swend zaczynał swoją przygodę z serialem w wieku 8 lat. Dziś ciepło wspomina te chwile / Maciej Billewicz / East News

