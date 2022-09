Od czwartku, kiedy to podano smutną wiadomość o śmierci Elżbiety II, media nieustannie opisują niezwykłe życie i sylwetkę panującej przez 70 lat królowej. Wspomnienia przeplatają informacje o pogrzebie monarchini i szczegółach uroczystości. W tle jednak nieustannie tli się wątek napiętych relacji panujących na brytyjskim dworze. Nieco optymizmu w serca pogrążonych w żałobie Brytyjczyków mógł wlać sobotni obrazek, kiedy to po długiej przerwie Harry i Meghan stanęli u boku książęcej pary, Williama i Kate. Zgodnie z tradycją członkowie rodziny królewskiej powitali żałobników zgromadzonych przed Zamkiem w Windsorze, dziękowali im za okazane wsparcie i wyrazy szacunku dla ich babci i uwielbianej monarchini.

Pojednanie braci? "To ważny gest jedności"

Wspólne wystąpienie braci i ich małżonek niemal natychmiast przeanalizowali eksperci od mowy ciała. Zdjęcia z tego wydarzenia następnego dnia znalazły się na czołówkach brytyjskiej prasy, sugerując, że to może być ważny krok, prowadzący do naprawy relacji między braćmi i ich małżonkami. Ale medialne doniesienia nie są optymistyczne. Jak informuje "The Times", powołując się na pałacowe źródła, pary wyszły do poddanych z 45-minutowym opóźnieniem. Ta zwłoka wynikała z wcześniejszych wielogodzinnych negocjacji, które najwyraźniej miały ustalić przebieg i zasady wspólnego spotkania z poddanymi. A to najprawdopodobniej nie doszłoby do skutku, gdyby nie interwencja i wyraźna prośba ze strony Karola III.

Zdjęcie Książęta William i Harry z żonami pod zamkiem Windsor / CHRIS JACKSON/AFP/East News / East News

"Książę Walii zaprosił księcia i księżną Sussex, by dołączyli do niego i księżnej. Uznał, że będzie to ważny gest jedności, w tak trudnym dla rodziny czasie" - wskazuje źródło "The Times", dodając, że wyciągając rękę do młodszego brata niewątpliwie spełnił zarówno życzenie swojego ojca, jak i zmarłej babci, której bardzo zależało na pogodzeniu się zwaśnionych rodzin. "Telegraph" powołując się na własne źródło opisuje, że książę William podjął tę decyzję, aby nie dawać pożywki mediom.

Bracia wspólnie uznali, że podczas żałoby uwaga powinna być skierowana wyłącznie na ich babcię opisuje brytyjski dziennik, wieszcząc przy okazji, że to pojednanie może być chwilowe.

To cisza przed burzą?

Relacje braci mogą się zaognić kolejny raz, bo na publikację czeka pamiętnik Harry’ego. Nieznana jest bowiem odpowiedź na pytanie, czy młodszy z książąt będzie w swoich wyznaniach równie wylewny, jak jego małżonka. A Meghan Markle na brytyjskiej monarchii i życiu na dworze nie zostawiła i nie zostawia suchej nitki, co i rusz przekazując mediom soczyste fakty na temat jej dworskiego życia.

Jeśli autobiograficzne zapiski Harry’ego będą mało powściągliwe, pojednanie braci tym bardziej jest niemożliwe. Zwłaszcza że William wykazuje szorstką i nieprzejednaną postawę wobec młodszego brata.

Zdjęcie Książę Harry / Kirsty O'Connor/Press Association / East News

