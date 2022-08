Jeden z pięciu półfinałów programu "America’s Got Talent" miał miejsce w nocy z wtorku na środę w amerykańskiej telewizji NBC

Sara James zaśpiewała piosenkę Eltona Johna "Rocketman"

Publiczność i jurorzy wręcz oszaleli

Zobacz również: Linda Evangelista na okładce „Vogue’a”. „Próbuję kochać siebie taką, jaka jestem”

Sara James podbija USA. Idzie jak burza

Grasuje w nocy i jest agresywna. Tak tarantula atakuje ofiary

Zła wiadomość dla seniorów. ZUS zmniejsza limit. Mogą sporo stracić

Nie tylko dodatek węglowy. Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać

Ile zobaczysz kotów? Odpowiedź mówi o tobie więcej, niż się spodziewasz Sara James zdaje się być prawdziwym objawieniem tegorocznej edycji amerykańskiego "Mam Talent". 14-latka trafiła do półfinału na specjalnych zasadach. Kiedy Simon Cowell zobaczył Polkę, a następnie usłyszał jej głos, natychmiast wcisnął "złoty guzik", dając jej automatyczny awans do półfinału.

Tuż przed występem Sary James mówił nieco tajemniczo, iż "jedna z osób w tym półfinale jest zdecydowanie z wyższej półki, najlepsze jeszcze przed nami". Wielu wprost twierdzi, że te słowa odnosiły się do Polki.

Reklama

Na półfinałowej scenie 14-latka zaprezentowała swoje umiejętności jako ostatnia. Przed występem widzom pokazano nagranie, w którym nastolatka opowiedziała o uczuciach, jakie towarzyszą jej w związku z udziałem w programie. Przyznała, iż na co dzień mocno wspiera ją mama. Dodała również, że "musi zawalczyć o to, aby zasłużyć na miejsce w finale".

Zobacz również: Maryla Rodowicz schudła 17 kg! Zdradziła swój sekret

Sara James w amerykańskim "Mam Talent". Zaśpiewała piosenkę Eltona Johna

W półfinale 14-latka zaśpiewała utwór Eltona Johna "Rocketman". Poradziła sobie świetnie! Dowodem na to, że poszło jej znakomicie było szaleństwo publiczności oraz jurorów, którzy jej występ nagrodzili owacjami na stojąco.

Nie ma wątpliwości - to był zwycięski występ, twój talent, twój głos, twój wygląd - to wszystko jest wspaniałe. Jesteś po prostu wielką gwiazdą mówił Howie Mandel.

Simon Cowell otwarcie przyznał, że jest bardzo wzruszony.

Wiem, ile to dla ciebie znaczy. Wybór piosenki był po prostu genialny. Jestem pewien, że tym razem Elton John będzie retweetował twój występ mówił.

Na ostateczne wyniki trzeba jednak jeszcze zaczekać. Głosowanie publiczności trwa kilka godzin od momentu emisji programu. Zakończy się 24 sierpnia o godz. 13 czasu polskiego. Wyniki zaprezentowane zostaną w specjalnym odcinku programu, wyemitowanym o godz. 2 w nocy ze środy na czwartek. Wtedy też dowiemy się, czy Sarze James udało się dotrzeć do finału amerykańskiej edycji "Mam Talent".

Z podziwu nad talentem 14-latki nie mogą również wyjść użytkownicy Twittera. "Ona ma tylko 14 lat, to niewiarygodne" - piszą.

Zobacz również: Na jej sukienkę patrzyli wszyscy. Agnieszka Woźniak-Starak znów zachwyciła stylizacją!

Kim jest Sara James?

Sara James swoją telewizyjną karierę rozpoczęła od udziału w polskiej edycji "The Voice Kids". Wówczas poruszyła widzów i jurorów. Wykonała między innymi piosenkę Whitney Houston. To właśnie do tej wokalistki, z uwagi na swoją urodę i głos, jest najczęściej porównywana.

W 2021 roku Sara James była reprezentantką Polski na Eurowizji Junior w Paryżu. Prezentując piosenkę "Somebody" zajęła ostatecznie 2. miejsce. Zwyciężyła reprezentantka Armenii Malena.

Zobacz również: Wstydliwa choroba aktorki. Gwiazda obala wszystkie mity