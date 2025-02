Przygoda Lawless z aktorstwem rozpoczęła się jednak dużo wcześnie, bo już w wieku 10 lat zadebiutowała w musicalu. Początkowo planowała karierę muzyczną, ale ostatecznie skupiła się na aktorstwie. W 1989 roku zdobyła tytuł "Mrs New Zealand", co otworzyło jej drzwi do świata telewizji.

Ciekawostką jest, że rola Xeny trafiła do niej przypadkowo . Początkowo postać tę miała zagrać Vanessa Angel, jednak z powodu choroby musiała zrezygnować. Wtedy to Lawless, znana już z wcześniejszych występów w serialu "Herkules", otrzymała tę rolę.

Zagrała także w serialach "Battlestar Galactica", "Spartakus" oraz "Salem". Od 2019 roku wciela się w postać Alex Crowe w australijsko-nowozelandzkim serialu kryminalnym "My Life Is Murder". W 2024 roku zadebiutowała jako reżyserka filmu dokumentalnego "Never Look Away".