Sussexowie znów w centrum uwagi. Wszystko przez tę książkę

Kilka dni temu o Meghan Markle i książę Harrym znów zrobiło się głośno. Wszystko przez publikacje Toma Bowera o wymownym tytule "Zemsta: Meghan, Harry i wojna między Windsorami". W książce amerykański pisarz i dziennikarz śledczy ujawnił wiele niewygodnych szczegółów z życia brytyjskiej rodziny królewskiej. W centrum zainteresowania autora znalazła się oczywiście Meghan Markle.

Bower nie oszczędził żony księcia Harrego. Szczegółowo przeanalizował konflikty, które miały mieć miejsce pomiędzy Meghan i poszczególnymi członkami rodziny królewskiej. Zgonie z informacjami przekazanymi w publikacji, Markle miała stwarzać wiele problemów. Podobno pracownicy Pałacu wspominają ją jako osobę wyjątkowo konfliktową, nieugiętą i pewną siebie.

Zdjęcie Markle jeszcze przed ślubem miała mocno dać się we znaki pracownikom Pałacu / NBP / nbp.pl / East News

"Wspomnicie moje słowa". Komu Meghan Markle zaszła za skórę?

Meghan Markle miała zajść za skórę między innymi podwładnej królowej Elżbiety, damie dworu Lady Susan Hussey, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Daily Mail kobieta nie wspominała miło współpracy z żoną księcia Harrego. Trudny charakter Markle miał sprawić, że Hussey wątpiła w to, że małżeństwo Harrego będzie udane. Podczas spotkania z dyrektorstwem Teatru Narodowego miała odnieść się do relacji łączącej Sussexów bardzo negatywnie.

Hussey zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące przyszłości pary. "To się skończy łzami" - miała powiedzieć, po czym rzekomo dodała: "Wspomnicie moje słowa" donosi Daily Mail

Lady Susan - zgodnie z ustaleniami dziennikarza śledczego - miała przygotowywać żonę księcia Harrego do królewskiego życia, ucząc ją podstawowych zasad. Podobno panie do dogadywały się najlepiej. Meghan Markle jeszcze przed ślubem miała mocno dać się we znaki pracownikom Pałacu i osobom z bliskiego otoczenia rodziny królewskiej.

Zdjęcie Meghan Markle i królowa Elżbieta II mają za sobą trudne chwile / Jeff J Mitchell / Getty Images

***

