Pytanie o prątek Kocha w "Milionerach" warte 5 tysięcy złotych! Proste?

Którą z chorób wywołuje prątek Kocha?

Rhian Sugden podgrzała atmosferę jednym zdjęciem!

​Cindy Crawford dzięki córce śmielej eksperymentuje z wyglądem

Aneta Kręglicka jest bardzo szczupła. Internauci martwią się o jej zdrowie

Ben Affleck oświadczy się Jennifer Lopez? Program "Milionerzy" pojawił się na polskiej antenie telewizyjnej w 1999 roku i wzbudził wielkie emocje. Hubert Urbański przepytując uczestników show na wizji zyskał sporą popularność, a widzowie emocjonowali się walką o milion złotych.



Z przerwami w emisji teleturniej gości na antenie do dziś, a niektóre z zadawanych tam pytań wywołują zainteresowanie. Fani programu ostatnio byli zaciekawieni pytaniem o prątek Kocha.

"Którą z chorób wywołuje prątek Kocha? Gruźlicę, błonicę, anginę czy cholerę?" - zapytał Hubert Urbański.

Pytanie było warte 5 tysięcy złotych i jeżeli ktoś znał na mógł zarobić te pieniądze. Prątek Kocha wywołuje gruźlicę i inaczej jest nazywany prątkiem gruźlicy.



Bakterię tę odkrył Robert Koch, niemiecki uczony, lekarz i bakteriolog, w 1882 roku.



Takie pytania z dziedziny biologii, czy medycyny pojawiały się w "Milionerach" często. Po okrągły milion zdążyli sięgnąć Krzysztof Wójcik, Maria Romanek i Katarzyna Kant-Wysocka.



Instagram Post

"Milionerzy" - pytania za milion

W 2019 roku Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska wygrała milion odpowiadając na pytanie dotyczące zagadnienia religijnego - tajemnic chwalebnych.



Okazało się, że tajemnicą chwalebną nie jest śmierć Jezusa na Krzyżu, a wiedziała o tym właśnie pani Kasia.



Za to pan Krzysztof Wójcik został pierwszym milionerem w Polsce dzięki programowi "Milionerzy" w 2010 roku, odpowiadając na pytanie "Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?"



Pan Krzysztof odpowiedział poprawnie, wskazując na akordeon, co zapewniło mu zwycięstwo.



Czy w najbliższym czasie, ktoś dołączy do tego grona? Widzowie dowiedzą się tego, oglądając najnowsze odcinki programu.

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maja Hyży: Moją 11-miesięczną córeczkę nadal karmię piersią Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



"Milionerzy": Chanuka i pytanie za milion. Jak poradził sobie uczestnik?



Pytanie z Milionerów. co to jest mirra?



Niestosowne pytania i zaskakujące odpowiedzi. Pamiętacie te wpadki w "Milionerach"