Radosław Majdan dzieli się rodzinnymi kadrami

Gwiazdy Odsłoniła brzuch i... się zaczęło! Fani nie zostawili na niej suchej nitki! Radosław Majdan, podobnie jak jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan, aktywnie działa w mediach społecznościowych. Pokazuje tam, jak wygląda jego codzienność i publikuje rodzinne kadry. Były bramkarz może liczyć na wsparcie fanów, którzy za każdym razem miło komentują jego posty. Radosław Majdan na Instagramie zdobył szerokie grono odbiorców. Jego profil obserwuje już 277 tys. osób.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na ślubnym kobiercu stanęli w 2016 roku, a cztery lata później na świat przyszedł ich syn Henryk. Chłopiec jest wręcz gwiazdą na instagramowym profilu taty. Posty dotyczące Henia cieszą się sporym zainteresowaniem.

W ostatnim czasie furorę w sieci zrobiło nagranie z jego synem Henrykiem w roli głównej. 2,5-latek z okazji Dnia Kobiet wręczył swoim bliskim bukiety kwiatów. Internauci niemal od razu okrzyknęli go małym dżentelmenem. Poza tym nie zabrakło głosów, że Radosław Majdan przekazuje synowi dobre wartości.

Radosław Majdan opublikował nagranie z Heniem

Tym razem na instagramowym profilu Radosława Majdana pojawiło się nagranie, na którym widać, jak wspólnie z synem aktywnie spędza jeden z wieczorów. Henio nie kryje radości, widząc, że za każdym razem trafia piłką w bramkę, a co za tym idzie, wygrywa z tatą. "Kiedy zobaczyłem zdjęcia Henia na USG, wiedziałem, że będzie miał zamiłowanie do sportu, takie rodzicielskie przeczucie. Oczywiście nie będę robił synkowi ciśnienia..." - napisał mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Internauci, widząc wieczorne gry oraz zabawy Henia i Radosława Majdana od razu zareagowali. W komentarzach nie szczędzili miłych słów. "Fajnie się na was patrzy", "Najpiękniejsza rzecz na świecie - śmiech i szczęście dziecka", "Uroczy filmik", "Miło się robi na serduszku, patrząc na was. Wszystkiego dobrego dla waszej rodzinki", "Fajne chłopaki z was. Piękna więź" - można przeczytać pod postem.

