Rafał Maślak z utęsknieniem wyczekuje narodzin drugiego dziecka. Mister Polski 2014 i jego żona, Kamila mają już synka Maksymiliana, a teraz na świecie pojawi się ich córeczka. Kamila i Rafał poznali się na planie teledysku dicopolowego zespołu Soleo i od razu wpadli sobie w oko. W 2018 roku para wzięła ślub, a rok później na świecie pojawił się ich synek.



Rafał Maślak nie ukrywa, że rodzina jest dla niego najważniejsza i regularnie dzieli się na Instagramie migawkami ze swojego życia. Widać, że z małym Maksymilinem spędza każdą wolną chwilę i bez wątpienia nie może się już doczekać narodzin córeczki.



Rafał Maślak na każdym kroku wspiera również swoją ciężarną żonę, Kamilę. W czerwcu model poddał się ciekawemu eksperymentowi i założył na siebie...imitację ciążowego brzucha.



- Będę w ciąży przez jeden dzień! Codziennie obserwuję jak brzuch mojej żony rośnie i rośnie, co za tym idzie jej zakres ruchów staje się coraz bardziej ograniczony. Niestety moja ciekawość nie zna granic np kiedyś poddałem się bólom porodowym (więcej na ten temat na moim kanale na Yt), teraz spróbowałem przechodzić jeden dzień z ciążowym brzuchem i wykonywać codzienne czynności Panie, a szczególnie Panowie powinni zobaczyć ten odcinek. Drogie dziewczyny kolejny raz SZACUN!!! - napisał później na Instagramie, przyznając, że dźwiganie na co dzień takiego ciężaru to prawdziwe wyzwanie i podziwia wszystkie przyszłe mamy.

Rafał Maślak zdradził imię córeczki. Fani zachwyceni!

Rafał Maślak odlicza dni do narodzin córeczki i postanowił pochwalić się na Instagramie imieniem, jakie wspólnie z żoną wybrali dla dziewczynki. Okazało się, że para zdecydowała się na szlachetne imię, nadawane w Polsce już od 1744 roku!



"Piękne imię dla córeczki", "Moja babcia tak się nazywała", "Bardzo ładne imię" - zachwycają się internauci.



Jakie imię Rafał Maślak i jego żona wybrali dla córeczki? Dziewczynka otrzyma imię Michalina, a model podzielił się tym sekretem w uroczy sposób. Mister Polski 2014 wrzucił na Instagram zdjęcie całej rodziny - pozuje na nim z małym Maksymilianem i żoną, która trzyma maleńkie body z wydrukowanym napisem "Michalina". Widać, że cała rodzina już oszalała na punkcie dziewczynki, prawda?





