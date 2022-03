Rhian Sugden promienieje! Jaki jest powód jej świetnej formy?

Rhian Sugden to doceniana w Wielkiej Brytanii modelka, znana również z tego, że była obiektem westchnień Cristiano Ronaldo.

Ona jednak od lat żyje w szczęśliwym małżeństwie z Oliverem Mellorem i wygląda na to, że ich miłość wciąż kwitnie!

Może świadczyć o tym fakt, że ostatnimi czasy gwiazda wygląda wprost obłędnie. Rhian Sugden promienieje i to w każdym wydaniu.

Modelka znana jest głównie z sesji zdjęciowych, w których promuje komplety bielizny lub stroje kąpielowe, ale to podczas ostatniego oficjalnego wyjścia skupiła na sobie wzrok zebranych.

Reklama

Rhian Sugden wybrała się z Amy Anzel, amerykańską przedsiębiorczynią na kolację w Manchesterze.35-letnia modelka Rhian z tej okazji pokazała swoje smukłe nogi, nosząc różowo-czarną, wzorzystą mini sukienkę i białe buty do kolan.

Trzeba przyznać, że gwiazda wyglądała olśniewająco. Z kolei na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, do którego Rhian Sugden pozuje w samej bieliźnie.

Tym jednym zdjęciem także rozgrzała swoich fanów do czerwoności i to pokazuje, że w jakim wydaniu wielbiciele Rhian Sugden, by jej nie zobaczyli, to gwiazda powala ich na kolana.

Trudno wobec tego zdecydować się, w której wersji Rhian Sugden wygląda najlepiej!

Instagram Post

Zdjęcie Rhian Sugden w kusej kreacji odsłoniła swoje zgrabne nogi / FARRELL / BACKGRID / Agencja FORUM

***

Zobacz również:

Chora Maryla Rodowicz "nie może liczyć na pomoc starszych dzieci"

Agnieszka Litwin trafiła do szpitala. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok

Monika Richardson w opłakanym stanie. Sąsiedzi zabrali głos