Rhian Sugden to brytyjska modelka i aktorka. Popularność zyskała głównie dzięki udziałowi w serialu Celebrity Big Brother 10. Wystąpiła także w kilku filmach, m.in. "Wasza wysokość". Rhian swoją urodę i kształty wykorzystuje obecnie przede wszystkim w modelingu.

Jej seksowny wygląd sprawia, że jest marzeniem wielu mężczyzn - przed laty zabiegał o nią nawet jeden z najbardziej znanych na świecie piłkarzy - Christiano Ronaldo. Sugden jednak odrzuciła jego zaloty - zakochała się w innym mężczyźnie i dziś jest szczęśliwą żoną.

Reklama

Wybranek 35-latki to trener osobisty i brytyjski aktor Oliver Mellor, którym to już jakiś czas temu pochwaliła się w sieci.

Czytaj więcej: Rhian Sugden pochwaliła się mężem! Rzadko pokazują się razem

Rhian Sugden aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie jest z fanami w stałym kontakcie. Dzieli się tam momentami z życia prywatnego, ale przede wszystkim efektami sesji zdjęciowych, na których to kusi swoim ciałem i niekiedy rozpala zmysły do czerwoności.

Tak też było i tym razem - modelka zamieściła ostatnio kolejne już zdjęcie z rajskich wakacji na Ibizie, gdzie prezentuje się w różowo-zielonym bikini. Gwiazda pozuje przy ścianie, ma rozpuszczone, delikatnie pofalowane włosy, a twarz zasłaniają jej transparentne okulary przeciwsłoneczne. To, na co najbardziej zwracają uwagę internauci to sporych rozmiarów biust modelki, będący zarazem jej atrybutem.

Sama Rhian wyznała kiedyś, że rozmiar piersi czasami jej przeszkadza i utrudnia życie. Wyjaśniła, że ciężko jest znaleźć biustonosz czy strój kąpielowy o tak dużych miseczkach, ponadto ogromny biust sprawia, że miewa problemy z kręgosłupem. Kiedyś rozważała nawet operację zmniejszenia biustu, ale obawiała się konsekwencji.

Zobacz też: Rhian Sugden narzeka na swój rozmiar biustu. To utrudnia jej życie

Fani są jednak innego zdania - uwielbiają bowiem kształty Rhian, a jej biust wzbudza ich największe zachwyty. Dodatkowo wąska talia i opalone ciało, które zaprezentowała na ostatnim zdjęciu tworzą zdaniem internautów perfekcyjny wygląd. Też tak uważacie?

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post