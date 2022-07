Rhian Sugden kusi internautów

Rhian Sugden jest brytyjską modelką, która chętnie pozuje w skąpej bieliźnie. Może pochwalić się smukłą sylwetką i sporych rozmiarów biustem, więc nie narzeka na brak ofert, bo jej pozycja w branży modelingu nie jest zagrożona.

Instagram Post

Podobnie jest z zainteresowaniem wśród płci przeciwnej. Czytając komentarze pod jej postami, można zauważyć, że wielu mężczyzn jest wręcz oczarowanych Rhian Sugden. Swego czasu modelka była nawet obiektem westchnień samego Cristiano Ronaldo. Obecnie jednak jest w szczęśliwym związku małżeńskim.

Modelka chętnie dzieli się z internautami efektami zarówno profesjonalnych, jak i domowych sesji zdjęciowych. Ujęcia zdecydowanie przypadają internautom do gustu, bo nie szczędzą jej słów zachwytu.

Rhian Sugden pozuje w samej bieliźnie

Rhian Sugden jest świadoma swoich atutów i dobrze wie, co zrobić, by przyciągnąć wzrok internautów. Tym razem nie miała problemu, by wrzucić do sieci zdjęcie w samej bieliźnie.

Instagram Post

Modelka postawiła na fioletowy komplet z kolorowymi zdobieniami, a jej fani od razu zareagowali na nowy post. Nie zabrakło komplementów, ale także słów wsparcia. Wszystko to przez opis, którym Rhian Sugden opatrzyła zdjęcie.

[...] Staram się robić więcej rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, zamiast robić je tylko po to, by zadowolić innych. Wydaje mi się, że ostatnio mam do czynienia z syndromem oszusta. Wątpię w siebie i jestem zbyt krytyczna wobec własnej osoby. Moja samoocena wydaje się ostatnio mocno nadszarpnięta... ale nie jestem pewna jak i z jakiego powodu. Dlaczego tak się zadręczamy?

Rhian Sugden zawsze może liczyć na swoich fanów. Za każdym razem reagują na jej posty i wręcz zasypują miłymi słowami. "Myślę, że to po prostu ludzka natura, że czujemy się tak od czasu do czasu", "Robimy to, ponieważ nasza natura jest autodestrukcyjna, ale wyglądasz niesamowicie", "Przepiękna", "Wyglądasz rewelacyjnie" - pisali fani.

Instagram Post

