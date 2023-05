Rihanna ogłosiła swoją drugą ciążę podczas występu na tegorocznym Super Bowl, w trakcie którego dumnie wyeksponowała swój ciążowy brzuszek. Fani z niecierpliwością wyczekują narodzin jej drugiego dziecka. Jednakże w międzyczasie piosenkarka wraz z partnerem A$AP Rockym świętowali roczek ich pierwszego syna. W mediach społecznościowych pojawiły się urocze zdjęcia.

