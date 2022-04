Risa Marie chwali się pośladkami w kusym bikini

Gwiazdy

Risa Marie to modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już grubo ponad 221 tysięcy osób. Śliczna blondynka regularnie dzieli się z nimi fotkami w kusych strojach bikini i bieliźnie w stylu boho. Risa to bowiem współczesna hipiska, żyjąca blisko natury i korzystająca na co dzień z jej uroków.

Zdjęcie Risa Marie regularnie wrzuca na Instagrama fotki w kusych strojach bikini / Instagram