Spis treści: 01 Rita Ora zachwyca. Od jej stylizacji trudno oderwać wzrok

02 Rita Ora kusi na imprezie modowej. Kobieco i z pazurem

Rita Ora zachwyca. Od jej stylizacji trudno oderwać wzrok

Rita Ora, aktorka i piosenkarka, pobiła rekordy brytyjskich list przebojów w 2012 roku, kiedy szturmem wdarła się tam ze swoim pierwszym tytułem "Ora". Artystka nagrała dwa albumy studyjne, współpracując z takimi gwiazdami jak Ed Sheeran czy Jay-Z.

Zobacz również: Meghan Markle zaliczyła modową wpadkę? Internauci są bezlitośni

Instagram Post Rozwiń

Wkrótce odnalazła swoje miejsce w telewizji, będąc między innymi jurorką w "The Voice UK", "The X Factor", "The Voice Australia" oraz "Masked Singer UK". Swoich sił sprawdziła również jako prowadząca amerykańskiej edycji "Top model".

Reklama

To sprawiło, że Rita Ora stała się prawdziwą ulubienicą widzów i internautów na całym świecie. Szybko mianowano ją więc jedną z gwiazd Instagrama. Jej profil w mediach społecznościowych śledzi obecnie ponad 16 mln osób, spragnionych wiadomości na temat jej życia prywatnego.

Zobacz również: Anna Popek znów oczarowała fanów. "Klasa, o której niejedna może pomarzyć"

Rita Ora kusi na imprezie modowej. Kobieco i z pazurem

Rita Ora doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. Raz za razem zachwyca więc odważnymi stylizacjami, nie bojąc się przy tym również odsłaniać ciała. Jej media społecznościowe wręcz pękają w szwach od fotografii w skąpych strojach.

Wielu uważa jednak, że gwiazda zna się na modzie jak nikt inny. Najnowsza kreacja piosenkarki zdaje się być na to dowodem. Rita Ora pokazała się bowiem w Londynie, gdzie wzięła udział w modowej imprezie Vogue World. Tam oczarowała wszystkich zebranych.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Izabela Kuna zachwyciła na premierze. Sypią się komplementy. „Jak milion dolarów”

Tego wieczoru piosenkarka postawiła na długą, elegancką suknię z ozdobnym tyłem, mocno podkreślając swoją figurę i kusząc. "Przepiękna", "Oszałamiająca", "Szalenie cudowna" - komentują internauci. Bez dwóch zdań, od tej kreacji piosenkarki aż trudno oderwać wzrok.

Zdjęcie Rita Ora na Vogue World w Londynie. Od jej kreacji aż trudno oderwać wzrok / Doug Peters/Press Association/East News / East News