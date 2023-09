Spis treści: 01 Izabela Kuna zachwyciła na premierze. Sypią się komplementy. "Jak milion dolarów"

Izabela Kuna to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Widzowie pokochali ją m.in. za rolę Gośki w kultowym już filmie "Lejdis". Oprócz tego zagrała w takich produkcjach jak "Pod Mocnym Aniołem", "PolandJa", "Kler" czy "Drogówka". Teraz wciela się w rolę Wandy w kolejnej odsłonie filmu "Teściowie".

Zdjęcie Izabela Kuna na premierze filmu "Teściowie 2" / Pawel Wodzynski/East News / East News

13 września odbyła się premiera filmu "Teściowie 2". Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć Izabeli Kuny. Aktorka postawiła na zmysłową stylizację, od której trudno oderwać wzrok. Gwiazda założyła czarny kombinezon, który wyeksponował dekolt i ramiona. Mocnym akcentem była również czerwona szminka. Aktorka wyglądała obłędnie!

- Bardzo dziękuję za wspaniały wieczór. Zapraszam gorąco do kin. "Teściowie 2" od 15 września w kinach. Jestem wzruszona - napisała na Instagramie i opublikowała kilka zdjęć z premiery.

Pod postem pojawiła się lawina komplementów. Wiele z nich pochodziło od koleżanek po fachu.

"Piękna, zdolna i mądra!" - napisała Katarzyna Warnke. "Izunia, to jest totalnie twój czas! Wyglądasz absolutnie zjawiskowo" - dodała z kolei Anna Dereszowska. Małgorzata Kożuchowska pokusiła się o krótki, aczkolwiek dosadny komentarz: "Szał".

Sekcja komentarzy wręcz pęka w szwach. "Wyglądałaś jak milion dolarów", "Wyglądasz bosko", "Pięknie pani wygląda" - czytamy.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Izabela Kuna w swojej garderobie ma ubrania na każdą okazję. Płaszcze, marynarki, eleganckie sukienki... Aktorka chętnie eksperymentuje z modą i bawi się trendami. W rozmowie z Newseria Lifestyle przyznała:

- Mam dużą słabość do ubrań. Czasami lubię totalnie elegancko, ale generalnie preferuję styl sportowy, chodzę w dresach. Rzadko chodzę w bardzo przylegających do ciała rzeczach, najczęściej wybieram właśnie długie i szerokie spodnie. Bardzo często zakładam na przykład dresy do wizytowych butów czy też płaszcz do dresu, więc miksuję te rzeczy - powiedziała Izabela Kuna.

Dodała też, że lubi zakładać rzeczy wygodne i luźne, ale pod warunkiem, że są w jej stylu. Aktorka jest również fanką czapek i beretów. Okazuje się, że zawsze ma przy sobie ten element garderoby.

- Mam do nich słabość i mam ich bardzo dużo. Generalnie zawsze je noszę, latem na przykład koniecznie musi być czapka z daszkiem. Nakrycia głowy to też część mnie i uważam, że dobrze w nich wyglądam - powiedziała Izabela Kuna Newserii Lifestyle.

Instagram Rolka Rozwiń

