Rita Ora: życie prywatne

Rita Ora dała poznać się jako aktorka oraz piosenkarka. Swój pierwszy tytuł "Ora" wydała w 2012 roku, bijąc wówczas rekordy na brytyjskich listach przebojów. Artystka nagrała dwa albumy studyjne, współpracując z takimi gwiazdami, jak Ed Sheeran czy Jay-Z.

Wkrótce Rita Ora odnalazła swoje miejsce w telewizji. Była między innymi jurorką w "The Voice UK", "The X Factor", "The Voice Australia" oraz "Masked Singer UK", a także sprawdziła swoich sił jako prowadząca amerykańskiej edycji "Top model".

W ostatnim czasie o gwieździe znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą jej sekretnego ślubu z nowozelandzkim reżyserem Taiką Waititim.

Zdjęcie Rita Ora i Taiki Waititi / DANIEL LEAL/AFP/East News / East News

Rita Ora pozuje w skąpym bikini. Pokazała umięśnione ciało

Rita Ora niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ludzi na całym świecie. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 16 mln internautów. Gwiazda z chęcią dostarcza im kolejnych nowinek na temat swojej prywatności.

Rita Ora słynie przede wszystkim z odważnych stylizacji i zmysłowych kreacji, które, pozostawiając niewiele wyobraźni, mocno eksponują jej wyrzeźbione na siłowni ciało. Nic dziwnego, że gwiazda chętnie chwali się swoimi kształtami. Jej idealna sylwetka jest efektem odpowiedniej diety, a także ćwiczeń. Od płaskiego, umięśnionego brzucha celebrytki aż trudno oderwać wzrok.

Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia, na których 32-latka szaleje na jednej z plaż w mocno wykrojonym bikini, prezentując światu swoje kształty.

Burza w komentarzach. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

W komentarzach pod najnowszym zdjęciem gwiazdy zawrzało. Internauci są pod wrażeniem sylwetki swojej ulubienicy, zgodnie podkreślając, że wygląda fantastycznie. Wśród wielu komentarzy znalazł się jednak jeden, w którym jedna z osób prosi, aby Rita Ora znów nabrała nieco wagi.

Co ciekawe, kiedy Rita Ora organizowała sesję na piasku u wybrzeży Sydney, została zauważona przez paparazzi. Wkrótce wykonane przez nich zdjęcia trafiły do sieci. Widać różnicę pomiędzy fotografiami opublikowanymi przez gwiazdę na Instagramie, a tymi, które wykonali paparazzi?

Zdjęcie Rita Ora eksponuje swoje ciało na plaży u wybrzeży Sydney / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News

Zdjęcie Rita Ora eksponuje swoje ciało na plaży u wybrzeży Sydney / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News

Zdjęcie Rita Ora szaleje na plaży u wybrzeży Sydney / Media-Mode / SplashNews.com/East News / East News