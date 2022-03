Niedługo minie rok od śmierci księcia Filipa. Rodzina królewska uczciła jego pamięć

Niedługo minie rok od śmierci księcia Filipa, który zmarł w wieku 99 lat. Był to wielki cios dla całej brytyjskiej rodziny królewskiej, choć ze względu na wiek męża królowej Elżbiety II, każdy się tego momentu spodziewał.

Camilla otrzyma koronę od Elżbiety II. Niesamowite, jak jest cenna!

Królowa Elżbieta II ogranicza swoją aktywność. Niepokojące wieści!

Co dzieje się z królową Elżbietą II? Rodzina w strachu o nią!

Królowa Elżbieta II na starych zdjęciach! Opublikowano czarno-białe fotografie Książę Filip odszedł 9 kwietnia 2021 roku i pozostawił w żałobie ukochaną żonę, królową Elżbietę II i resztę rodziny. By uczcić pamięć księcia Filipa, w Opactwie Westminsterskim odbyła się msza w niecały rok po jego śmierci, w której uczestniczyła rodzina królewska.

Choć okoliczności były poważne, to była to także po prostu okazja, by królowa Elżbieta II w końcu mogła spotkać się z księżną Kate, księciem Williamem oraz swoimi synami i córką.

Wcześniej monarchini nie mogła tego uczynić ze względu na swoją chorobę - królowa zachorowała na COVID-19 i bardzo długo wracała do pełni sił po chorobie.

Teraz jednak mogła już spotkać się z bliskimi, by razem wziąć udział we mszy, a do tego wszystkim członkom rodziny dopisywał niezwykle dobry humor, co mogło nieco zaskakiwać.

Na twarzy królowej Elżbiety II pojawił się uśmiech, a księżna Kate wprost promieniała.

Meghan Markle i książę Harry - wielcy nieobecni rodzinnej uroczystości. Posypała się krytyka

Zaskakującą sytuacją, było pojawienie się księcia Andrzeja, który oskarżony został o napaść na tle seksualnym na Virginię Roberts Giuffre.

Od momentu wypłynięcia całej sprawy, syn królowej został odsunięty od wszelkich obowiązków w rodzinie królewskiej i starał się unikać medialnego rozgłosu. Tym razem jednak pokazał się wraz z matką, braćmi i siostrą.

Odnotowana została także nieobecność Meghan Markle i księcia Harry'ego. Brak ich obecności została skrytykowana przez brytyjskie media.

"Książę Harry nie robi nic poza siedzeniem i karmieniem swoich kurczaków w Kalifornii, powinien wsiąść do samolotu i oddać hołd swojemu dziadkowi - powiedział fotograf Arthur Edwards w rozmowie ze "Sky News".

