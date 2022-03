Królowa Elżbieta II wciąż cierpi z powodu koronawirusa. To niepokoi poddanych

Królowa Elżbieta II jest sędziwą koronowaną głową Wielkiej Brytanii i jej wiek sprawia, że poddani drżą o jej zdrowie. Sytuacją zaskakującą i budzącą niepokój wśród Brytyjczyków, był moment, gdy okazało się, że królowa Elżbieta II zachorowała na COVID-19.

Księżna Kate w szpitalu! Towarzyszył jej książę William Pod koniec lutego 2022 roku Pałac Buckingham podał oficjalny komunikat, że królowa Elżbieta II zmaga się z koronawirusem. Teraz już monarchini czuje się lepiej, ale wciąż zmaga się z długofalowymi skutkami choroby.

Z pewnością Królowa Elżbieta II musi się oszczędzać i niestety z tego powodu rezygnuje z wielu aktywności, które do tej pory były sporą częścią jej codzienności.

Ograniczenie oficjalnych wizyt, zdrowsza dieta, sporo odpoczynku i rezygnacja z aktywności fizycznej, to tylko niektóre z poleceń lekarza, które królowa musiała wcielić w swoje życie, by szybciej wrócić do pełni sił po chorobie.

Bolesy cios dla królowej Elżbiety II. Musiała zrezygnować z pewnej czynności

Okazuje się też, że królowa Elżbieta II musiała zrezygnować z jednej z czynności, która sprawiała jej wiele radości - królowa nie może wychodzić już na spacer ze swoimi ukochanymi psami rasy corgi.

To dla niej ogromny cios, bo nie jest tajemnicą, że psy są wielką miłością monarchini. To też niekomfortowa sytuacja dla królowej, bo jak informuje Pałac Buckingham, królowa miała w sumie aż 30 pupili rasy corgi. Dwa nowe szczeniaki pojawiły się w pałacu w 2020 roku. "The Sun" donosi, że nadano im imiona Fergus i Muick.

Wszyscy poddani mają jednak nadzieję, że królowa Elżbieta II wróci niedługo do pełni sił i znów będzie mogła zajmować się swoimi psami.

