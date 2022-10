Rodzina Kardashianów śmiało mogłaby walczyć o tytuł najbardziej popularnego rodu z brytyjską rodziną królewską. Losy sióstr Kardashian z zapałem śledzą fani z całego świata już od ponad dekady. Reality show "Z kamerą u Kardashianów" przyniosło Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie oraz ich mamie i menedżerce, Kris niesamowitą popularność.

O co kłócą się siostry Kardashian? Kourtney zabrała głos

Siostry Kardashian na pierwszy rzut oka wydają się ze sobą zżyte. Chętnie uczestniczą we wspólnych projektach. Niestety, jak się okazuje, dochodzi między nimi do nieporozumień. Szczegóły tarć zdradziła Kourtney. Celebrytka w podcaście "Not Skinny But Not Fat" opowiedziała o tym, dlaczego kilka lat temu jej stosunki z Kim i Khloé nieco się rozluźniły.

Kourtney zdradziła, że jej relację z siostrami zaczęły się psuć w 2018 roku. Wówczas Khloé była w ciąży, a Kim oczekiwała na dziecko, które urodzić miała dla niej surogatka. Czekające na potomków siostry zbliżyły się do siebie - często poruszały temat macierzyństwa i chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Wówczas Kourtney poczuła się opuszczona, odizolowana i odrzucona. Nie mogła poradzić sobie z tym uczuciem i zdecydowała się skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Kourtney w najnowszym wywiadzie podkreśliła, że udanie się po pomoc było najlepszą decyzją, jaką mogła wówczas podjąć. Dziś nie żałuje. Ekspert okazał jej wsparcie. Dzięki niemu zrozumiała, że jest osobą, która, potrzebuje samotności i ciszy.

Uwielbiam moją małą bańkę, kocham być w niej i chronić swoją energię. Po prostu lubię przebywać we własnym, małym świecie. Wchodzić do niego, kiedy zechcę

Kourtney zaznaczyła, że nie jest w konflikcie z żadną z sióstr. Przyznała, że relacje w rodzinie Kardashianów są ruchome i zmieniają się w zależności do okoliczności. Podkreśliła, że teraz najczęściej rozmawia z Khloé.

