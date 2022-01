"Ruda" z Red Lips kusi ciałem w skąpym bikini. "Wyglądasz jak 18-stka!"

Gwiazdy

Dołącz do nas:

"Ruda", czyli Joanna Lazer to wokalistka zespołu Red Lips i uczestniczka takich programów Polsatu jak "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Swoją karierę rozpoczęła już wiele lat temu, ale prawdziwy sukces przyniósł jej występ w "Must Be the Music". Tylko muzyka". To wtedy fani pokochali ją za wyjątkowo mocny głos i osobowość.

Zdjęcie "Ruda" z Red Lips jest teraz blondynką / Paweł Wodzyński / East News