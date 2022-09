Książę William miał romans z żoną markiza? Księżna Kate jej nienawidzi

Księżna Kate i książę William uchodzą za niemal idealną, kochającą się parę. A jednak na tym kryształowym wizerunku jest pewna rysa. Kilka lat temu w mediach głośno było o kryzysie w ich związku, ale sama para tych doniesień nigdy nie potwierdziła.

Zobacz też: Samotna Meghan Markle na pogrzebie musiała zdać się na księżną Kate

Reklama

"Smutek jest ceną, jaką płacimy za miłość". Te słowa Elżbiety II zostaną z nami na zawsze

Książę Harry jednak bez munduru na pogrzebie królowej Elżbiety II. To nie jedyny cios

Mają dość monarchii. Ostatni królewski pogrzeb w Anglii?

Gdzie można obejrzeć pogrzeb królowej Elżbiety II? Szczegóły uroczystości Faktem jest jednak to, że książę William nim został mężem Kate, cieszył się ogromnym powodzeniem płci przeciwnej. Lista kobiet, które mogły potencjalnie stać dziś u jego boku zamiast Kate jest długa, ale finalnie to ona zdobyła serce księcia.

Ślub i dzieci nie zapobiegły pojawiającym się od czasu do czasu niepotwierdzonym plotkom o tym, że książę miewał problemy z dochowaniem wierności żonie. Jako kochankę księcia informatorzy tabloidów wskazują niejaką Rose Hanbury.

Rose Hanbury to modelka, obecnie żona markiza Cholmondeley i... była przyjaciółka księżnej Kate. Dlaczego panie już się nie przyjaźnią?

Odpowiedź może leżeć właśnie w miłosnych zawirowaniach Rose i Williama, który ponoć miał oszaleć na jej punkcie.

To właśnie dzięki małżeństwu ze starszym od siebie o 24 lata markizem Cholmondeley Rose Hanbury trafiła do arystokratycznego świata i tam szybko zaprzyjaźniła się z młodziutką wówczas Kate Middleton. Szybko jednak okazało się, że Rose jest zbyt otwarta dla Williama, a on rzekomo miał skorzystać z jej skłonności do wszelakich zabaw.

Aby zdusić skandal w zarodku, sprawę wyciszono, a William miał otrzymać reprymendę od samej królowej Elżbiety II.

Kate z kolei wymagała wyrzucenia Rose Hanbury z elit i sama natychmiast zerwała z nią wszelkie kontakty.

Sprawdź: Pierwsze damy na pogrzebie królowej Elżbiety II. Agata Duda, Jill Biden orBrigitte Macron

Rzekoma kochanka Williama na pogrzebie królowej Elżbiety zjawiła się z mężem

19 września 2022 roku zapamięta chyba każdy Brytyjczyk. To tego dnia została pochowana królowa Elżbieta II, która panowała ponad 70 lat na brytyjskim tronie.

Na pogrzeb przybyli najwięksi współczesnego świata - głowy państw, śmietanka towarzyska, także ta brytyjska.

Wśród nich pojawiła się także Rose Hanbury z mężem. Jej widok w katedrze wywołał niemałe zdziwienie i oczywiście przykuł uwagę brytyjskich mediów.

Rose Hanbury wybrała skromną kreację, by nie zwracać na siebie uwagi, lecz mimo wszystko pojawia się pytanie - co na to księżna Kate?

Czytaj też:

Cytaty z Elżbiety II - te słowa zostaną z nami na zawsze

Książę Harry na pogrzebie królowej Elżbiety II. Nie założył munduru