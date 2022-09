Książę Harry bez munduru na pogrzebie królowej Elżbiety II. Został upokorzony

Książę Harry przyleciał do Londynu 8 września wraz z Meghan Markle, gdy tylko dowiedział się o ciężkim stanie królowej Elżbiety II. Od momentu śmierci monarchini uczestniczy on we wszystkich uroczystościach z tym związanymi, ale wciąż nie brakuje spekulacji na temat tego, co dzieje się poza oficjalnymi częściami ceremonii.

Okazuje się, że wiele osób oczekiwało na moment pojawienia się księcia Harry'ego na pogrzebie królowej, bo do końca nie było wiadome, czy wystąpi on w mundurze.

Ten przywilej został mu odebrany jakiś czas temu w związku z rezygnacją jego oraz Meghan Markle z pełnionych przez nich funkcji w rodzinie królewskiej.

Po opuszczeniu rodziny królewskiej stracił on swoje honorowe, wojskowe tytuły oraz możliwość zakładania wojskowego munduru na oficjalne uroczystości.

Wyjątek uczyniono tylko podczas czuwania Harry’ego wraz z pozostałymi wnukami przy trumnie królowej Elżbiety II.

Teraz jest już jednak oczywiste, że nawet na tak ważnej uroczystości jak pogrzeb najdłużej panującej w Wielkiej Brytanii królowej, Harry nie otrzymał pozwolenia założenia munduru.

Wystąpił on w eleganckim fraku z przypiętymi orderami. Munduru nie założył także książę Andrzej, odsunięty od swoich obowiązków z powodu zamieszania w sprawę o wykorzystywanie seksualne nieletniej wówczas Virginii Giuffre. To spore upokorzenie dla księcia Harry’ego.

Książę Harry dowiedział się jako ostatni o śmierci królowej Elżbiety II?

Brak munduru na równi z księciem Andrzeje to nie jedyny cios dla księcia Harry’ego. W niedzielę dziennik "The Daily Telegraph" podał informację, jakoby książę Harry miał dowiedzieć się ostatni o śmierci babci.

Stało się to ponoć kilka minut przed podaniem smutnej informacji do mediów. Stało się także oczywistym, że książę Harry nie zdążył się więc pożegnać z królową Elżbietą II nawet drogą telefoniczną, nie mówiąc już o osobistym pożegnaniu.

Wiadomość podana przez dziennik wzbudziła tak duże kontrowersje, że została ona zdjęta ze strony internetowej po jakimś czasie. Niesmak jednak pozostał, a odczucie wykluczenia Harry’ego z rodziny królewskiej tylko rośnie przez takie incydenty.

