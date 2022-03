Kim jest Sabrina Salerno? Jej hit nuciła cała Europa!

Sabrina Salerno jest najbardziej znana z przebojów takich jak "Boys", "Hot Girl", "Sexy Girl" czy "All of Me (Boy Oh Boy)".

Aneta Zając pochwaliła się starymi zdjęciami. Zasugerowała zmianę! Kiedy w 1987 roku piosenkarka wydała singiel "Boys", nie spodziewała się takiej popularności. Dodatkowo sławę zyskała nie sama piosenka i jej wykonawczyni, ale także teledysk przedstawiający skąpo ubraną Sabrinę.

Zanim jednak świat muzyki ją pokochał, Sabrina Salerno spełniała się jako modelka i wygrywała konkursy piękności. To jednak muzyczna estrada stała się jej kluczem do sukcesu.

Sabrina zaliczała jednak także upadki i potrafiła wywołać skandal. Podczas programu sylwestrowego w hiszpańskiej telewizji wywołała sensację, gdy w trakcie wykonywania przeboju "Hot Girl" widowni ukazała się jej pierś.

Mimo światowej popularności Sabrinie Salerno nie udało się na dłużej utrzymać zainteresowania fanów i mediów. Z czasem pojawiała się rzadziej na koncertach, a prasa już tak chętnie o niej nie pisała.

Jak dziś wygląda 54-letnia Sabrina Salerno? Aż trudno w to uwierzyć!

Dziś Sabrina Salerno ma 54 lata i nie zniknęła całkowicie z przestrzeni medialnej. Choć nie jest już aktywna zawodowo jako piosenkarka, to chętnie publikuje zdjęcia na swoich profilach w portalach społecznościowych.

Mimo upływu lat gwiazda robi piorunujące wrażenie, a figury mogłaby pozazdrościć Sabrinie niejedna młodsza kobieta. Jej konto na Instagramie obserwuje 1,2 miliona internautów, co pokazuje, że wciąż cieszy się sympatią fanów!

Obecnie gwiazda mieszka w Wenecji, skąd relacjonuje codzienne życie, w którym obecnie spełnia się jako influencerka i modelka.

