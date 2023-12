Spis treści: 01 Salma Hayek w eleganckiej stylizacji. Tak ubrała się na koncert

02 Jak Salma Hayek dba o formę?

03 Hayek zachwyca stylizacjami

04 "Jestem szczęśliwa"

Salma Hayek - podobnie jak część amerykańskich gwiazd i celebrytów, przebywa obecnie w popularnym kurorcie Aspen. Popularna aktorka w towarzystwie męża i córki, postanowiła wybrać się na koncert aktorki Kate Hudson.

Salma Hayek w eleganckiej stylizacji. Tak ubrała się na koncert

Hayek zachwyciła elegancką stylizacją - zaprezentowała się w (niemal) czarnym total looku. Jedynym mocniejszym akcentem była zapewne kanarkowa bluzka, która wystawała spod modnego w tym sezonie pluszowego płaszcza. Aktorka dobrała do niego czarne, szerokie spodnie i czarne buty na platformie. Całość uzupełniła czarną, pierzastą torebką na łańcuszku. Włosy upięła w stylowy kok i postawiła na naturalny, podkreślający urodę makijaż. Trzeba przyznać, że w eleganckim wydaniu aktorka prezentowała się wręcz zachwycająco.

Zdjęcie Salma Hayek w eleganckiej stylizacji / Backgrid/East News / East News

Jak Salma Hayek dba o formę?

Fani już wielokrotnie podkreślali, że dla Hayek czas się zatrzymał, a ona wcale nie wygląda na swój wiek. Jak popularna aktorka dba o formę? Cóż, jej wyznanie może zaskoczyć: ponoć nie stosuje żadnych diet i nie ćwiczy na siłowni. W rozmowie z "Entertainment Tonight" wyznała, że jej promienna cera i zgrabna figura są efektami medytacji. Podkreśliła, że naprawdę w to wierzy.

- Naprawdę w to wierzę. Ludzie mówią, że to ćwiczenia. Ja uważam, że to medytacja. Musisz znaleźć swoją drogę. Dla mnie ćwiczenia są trudne. Naprawdę trudno jest zachować dyscyplinę. Ale medytacja to spacer po parku, więc to moja własna forma - zdradziła Hayek.

Hayek zachwyca stylizacjami

W ostatnim czasie gwiazda zwraca na siebie uwagę nie tylko rolami, m.in. w "Domie Gucci", "Eternals" czy "Bodyguard i żona zawodowca". Aktorka chętnie bierze udział w branżowych imprezach, na których zazwyczaj prezentuje olśniewające stylizacje. Wystarczy wspomnieć chociażby o gali "Baby2Baby", na której zaprezentowała się w szmaragdowej, cekinowej sukni czy gali Academy Museum of Motion Pictures.

Podczas drugiego ze wspomnianych wydarzeń Hayek założyła długą, perłową suknię na ramiączkach. Krój wyeksponował wąską talię i dekolt popularnej aktorki. Charakterystycznym punktem sukni był również tren. 57-latka wyglądała wprost obłędnie, a dopasowana suknia pomogła zaprezentować jej idealną sylwetkę w każdym calu.

"Jestem szczęśliwa"

2 września 2023 roku gwiazda skończyła 57 lat. Na Instagramie podzieliła się wówczas wpisem na temat swojego życia. - Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję i bardzo wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa! Moja ukochana rodzina, moi drodzy przyjaciele, moje zdrowie, moja praca, która mnie utrzymuje, mój dający siłę zespół, mój związek ze zwierzętami i naturą oraz miłość wszystkich moich lojalnych fanów. Wszystkiego najlepszego dla mnie z okazji 57. urodzin - napisała na Instagramie.

Zdjęcie Salma Hayek to jedna z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorek / ANGELA WEISS/AFP/East News / East News

