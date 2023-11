Spis treści: 01 Salma Hayek olśniła w cekinowej sukni. Kreacja skradła show

Gala dobroczynna "Baby2Baby" przyciągnęła tłum gwiazd. Wśród uczestniczek wydarzenia znalazły się m.in. Salma Hayek, Kim Kardashian, Hailey Bieber, Heidi Klum, Olivia Wilde czy Demi Lovato. Inicjatywa ma na celu zbiórkę funduszy na rzecz dzieci żyjących w ubóstwie.

Salma Hayek olśniła w cekinowej sukni. Kreacja skradła show

Zdjęcie Salma Hayek w szmaragdowej sukni / Richard Shotwell/Invision/East News / East News

Gala była też okazją do zaprezentowania szykownych kreacji. Show zdecydowanie skradła propozycja Salmy Hayek. Chociaż wszystkie gwiazdy zaprezentowały eleganckie, a czasami nieco fantazyjne kreacje, to właśnie Hayek błyszczała na ich tle.

Hayek pojawiła się w cekinowej, szmaragdowej sukni. Krój kreacji podkreślił zgrabną figurę słynnej aktorki. Gwiazda uzupełniła elegancką stylizację pierścionkami z szmaragdami i długimi kolczykami.

Relacją z wydarzenia Hayek podzieliła się też na swoim Instagramie. Tak komplementują stylizację aktorki zachwyceni fani: "Po prostu olśniewająca", "Nieziemska", "Wspaniała jak zawsze".

Sekret figury Salmy Hayek

Dla Salmy Hayek czas się zatrzymał. Fani już wielokrotnie zwracali uwagę, że gwiazda nie wygląda na swój wiek. Jak dba o formę? Jej sposób może być dla niektórych nieco zaskakujący. Aktorka ponoć nie stosuje żadnych diet i nie ćwiczy na siłowni. Jak przyznała w rozmowie z "Entertainment Tonight", jej zgrabna sylwetka i promienna cera to efekt medytacji.

- Naprawdę w to wierzę. Ludzie mówią, że to ćwiczenia. Ja uważam, że to medytacja. Musisz znaleźć swoją drogę. Dla mnie ćwiczenia są trudne. Naprawdę trudno jest zachować dyscyplinę. Ale medytacja to spacer po parku, więc to moja własna forma - przyznała aktorka.

Salma Hayek: "Jestem bardzo szczęśliwa"

2 września gwiazda skończyła 57 lat. Na Instagramie podzieliła się wówczas szczerym wpisem na temat swojego życia.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję i bardzo wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa! Moja ukochana rodzina, moi drodzy przyjaciele, moje zdrowie, moja praca, która mnie utrzymuje, mój dający siłę zespół, mój związek ze zwierzętami i naturą oraz miłość wszystkich moich lojalnych fanów. Wszystkiego najlepszego dla mnie z okazji 57. urodzin - napisała na Instagramie.

Na swoim profilu chętnie dzieli się z fanami różnymi przemyśleniami, odsłania kulisy życia prywatnego i zawodowego. Nie brakuje też zdjęć w rozmaitych stylizacjach. Obecnie obserwuje ją 27,4 mln osób.

Hayek wciąż znajduje się w czołówce najpopularniejszych aktorek Hollywood. Największą popularność przyniosła jej rola u boku Antonio Banderasa w filmie "Desperado". Na liście jej głośnych ról są również te, które zagrała w filmach "Frida", "SexiPistols" czy "Od zmierzchu do świtu".

