Rihanna w ostatnim czasie koncentruje się przede wszystkim na życiu rodzinnym i rozwijaniu swojej marki kosmetycznej Fenty Beauty. Wielbiciele piosenkarki z niecierpliwością czekają jednak na wielki muzyczny powrót swojej idolki. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Rihanna planuje trasę koncertową w 2024 roku. Czy plotki okażą się prawdą? Przekonamy się niebawem. Fani piosenkarki z pewnością liczyli, że gwiazda wróci do muzyki znacznie wcześniej. Wskazywał na to występ podczas finału Super Bowl w lutym 2023 i wydanie piosenki do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Gwiazda ogłosiła jednak, że spodziewa się drugiego dziecka.

Rihanna znów zwróciła na siebie uwagę. Założyła za dużą marynarkę

Zdjęcie Rihanna zwróciła na siebie uwagę stylizacją / Backgrid/East News / East News

Ostatnio paparazzi przyłapali Rihannę w Aspen, gdzie spędza czas ze swoim partnerem A$AP-em Rockym. Towarzyszą im ich synowie - RZA Athelston Mayers i Riot. Piosenkarka wykorzystała również i tę okazję, by zaprezentować światu odrobinę swoich stylizacji. Gwiazda dobrze wie, jak zaskoczyć - wystarczy spojrzeć na jej ostatni outfit.

Rihanna uwielbia modowe eksperymenty, a obowiązujące trendy interpretuje na swój własny sposób. W Aspen zaprezentowała się w wygodnej stylizacji, który każdy element idealnie ze sobą współgrał. Wszystkie ubrania łączyło jedno: fason oversize. Rihanna zaprezentowała się w za dużej, białej marynarce, którą narzuciła na szarą bluzę. Do zestawu dobrała szerokie, luźne jeansy i niebieskie kowbojki (nosiła je zamiennie z traperami). Uwagę zwróciły również długie, drobne warkoczyki. Na niektórych zdjęciach widać, że Rihanna dobrała do stylizacji brązowy, kowbojski kapelusz.

Styl Rihanny

Styl Rihanny na przestrzeni lat ewoluował. Z noszącej jeansowe minispódniczki i outfity popularne w latach 2000. piosenkarki, stała się prawdziwą ikoną mody. Wystarczy chociażby przypomnieć jeden z jej pierwszych teledysków do utworu "Pon de Replay", w którym nosiła kusy, połyskujący crop top, duże kolczyki i szerokie bojówki czy obcisłą sukienkę. Podobne zestawy nosiły Britney Spears, Beyonce czy Christina Aguilera.

Rihanna tego typu outifity w kolejnych latach zamieniła na ubrania od projektantów, odważne kreacje i zaskakujące stylizacje. Gwiazda lubi prowokować i nie boi się kontrowersji. W 2009 roku na MET Galę założyła smoking zamiast efektownej sukni albo gdy w 2018 roku pojawiła się na niej w stroju papieża.

Gdy piosenkarka była w pierwszej ciąży, ani myślała zrezygnować ze swoich modowych przyzwyczajeń. Jedną z niezapomnianych była ta, w której zaprezentowała się w jasnych, spranych jeansach, naszyjniku i rozpiętej puchówki Chanel, która odsłoniła ciążowy brzuszek gwiazdy.

Cokolwiek założy, zawsze robi to z ogromną pewnością siebie. Rihanna nie przejmuje się krytyką jej krągłej sylwetki (a niestety takie rzeczy miały miejsce), stawia na odważne zestawy, które za każdym razem elektryzują modowych ekspertów. Barbadoska piosenkarka w modzie nie uznaje kompromisów i wykorzystuje każdą okazję, by zaprezentować światu swój przemyślany i zaskakujący outfit.

Zdjęcie Rihanna uwielbia bawić się modą / Rex Features/EAST NEWS / East News

