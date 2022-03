Sandra Kubicka to znana modelka pochodząca z Łodzi. W 2008 roku przeniosła się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Miami. To właśnie tam rozwijała swoją karierę w modelingu, jednak kilka lat temu wróciła do Polski.

Brała udział w 10. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", w którym zajęła trzecie miejsce. Od zeszłego roku Kubicka jest związana z Aleksandre Milwiw-Baronem, z którym tworzy jedną z najgłośniejszych par w polskim show-biznesie.

Sandra Kubicka jako modelka

Od jakiegoś czasu Kubicka jest mniej aktywna w branży modelingowej, za to chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie zabiera głos m.in. na ważne społecznie tematy. Ostatnio jednak pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem, pod którym napisała, że "bawi się w modeling".

Gdy Matka Agencja z Miami prosi o aktualne polaroidy.. raz na pół roku mogę się pobawić w modeling napisała Kubicka

Instagram Post

Czy to oznacza powrót Kubickiej do świata modelingu na stałe? Tego na razie nie wiadomo. W USA modelka zdobiła okładki magazynów "Playboy" czy "Treats!", a czasopismo "Maxim" umieściło ją na liście "100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki".

