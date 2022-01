Sandra Kubicka i Baron. Urodziny modelki

Sandra Kubicka z okazji urodzin swojego chłopaka zabrała go na wycieczkę do Szwajcarii. Teraz Aleksander Milwiw-Baron odwdzięczył się swojej partnerce jeszcze bardziej egzotyczną wyprawą i zabrał ją aż na Malediwy, które były wymarzonym miejscem podróży modelki.

Jestem w najpiękniejszym miejscu na świecie, jakie widziałam, o jakim marzyłam. To było moje największe marzenie, żeby tutaj przylecieć z kimś, kogo kocham. Żadne miejsce nie wywołało takich emocji, bo jest dokładnie tak, jak myślałam, że będzie. Jest cisza i może 10 osób na tej wyspie. Jest gorąco. Po prostu bosko cieszyła się Sandra na InstaStory

Sandra Kubicka i Baron na Malediwach

Modelka zdradziła swoim fanom, że to pierwszy raz, kiedy spędza swoje urodziny w taki sposób - bez wychodzenia do klubu czy imprez. Malediwy od zawsze były marzeniem Kubickiej, a pobyt tam z ukochaną osobą, jaką jest dla niej Baron, niezwykle ją uszczęśliwił i wzruszył.



Sandra Kubicka i Baron. Prezent dla ukochanej

Baron do prezentu dla dziewczyny dołożył również nowy telefon, aby Kubicka mogła chwalić się fanom najlepszymi zdjęciami i filmami. Modelka prezentowała na Instagramie miejsce, w którym para się zatrzymała oraz romantyczną kolację na plaży.



Po raz pierwszy w życiu spędzam urodziny na spokojnie i jestem dumna z osoby, którą się stałam, bo ja chciałam spędzić urodziny gdzieś za granicą, a Alek wybrał to miejsce, bo mnie słucha uważnie i wie, o czym marzę. Nie ma klubów i imprez w tym roku. 27 lat zajęło mi to, żeby stać się tą osobą, jaką jestem dzisiaj pisała rozemocjonowana Sandra

Baron złożył życzenia Sandrze Kubickiej

Na instagramowym profilu Barona nie mogło zabraknąć życzeń urodzinowych. Pod wspólnym zdjęciem muzyk postanowił napisać kilka słów prosto z serca. "Życzę Ci codziennie tyle miłości, szczęścia i spełnienia ile widać w Twoich oczach na tych zdjęciach. [...] Spełniania kolejnych marzeń, zdrowia i rozwoju mój przepiękny duszku w równie pięknym ciele i o jeszcze piękniejszym serduszku" - napisał muzyk.

Czuję się wielkim szczęściarzem, że wpuściłaś mnie do swojego serca i zechciałaś zamieszkać w moim sercu. Uwielbiam celebrować z Tobą życie! Śmiać się, smakować, podróżować, budzić się z naszymi pieseczkami, czuć się prawdziwym sobą, kochać i być kochanym.

Na wpis ukochanego postanowiła oczywiście zareagować Sandra Kubicka. "Ja w śpiulkolocie, a Ty takie piękne posty piszesz po nocach. No pięknie. Misiu, kocham Cię tak bardzo. Szczęściarz z nas, że mamy siebie nawzajem".

Sandra Kubicka i Baron. Kim są?

Sandra Kubicka to znana modelka pochodząca z Łodzi. Brała udział w 10. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", w którym zajęła trzecie miejsce. Ostatnio wyznała, że jest demiseksualna, co oznacza, że czuje pociąg seksualny dopiero po nawiązaniu więzi emocjonalnej.

Z kolei Aleksander Milwiw-Baron jest znany z zespołu Afromental, w którym jest gitarzystą. Od kilku lat wraz z kolegą zespołu, Tomaszem "Tomsonem" Lachem, jest trenerem w programie "The Voice of Poland". Wcześniej był związany m.in. z Julią Wieniawą oraz Blanką Lipińską.



