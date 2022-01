Demiseksualność. Sandra Kubicka

Sandra Kubicka to znana modelka pochodząca z Łodzi. Brała udział w 10. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwazdami", w którym zajęła trzecie miejsce. Obecnie jest o niej głośno z powodu związku z Aleksandrem Milwiwem-Baronem.

Modelka chętnie chwali się zdjęciami i informacjami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Teraz Kubicka wyjawiła w relacji na Instagramie, że jest demiseksualna, a także wstawiła wyjaśnienie, czym jest ta orientacja seksualna.



Demiseksualność. Czym jest?

Demiseksualność to orientacja psychoseksualna mieszcząca się w kategorii aseksualności. Polega na odczuwaniu pociągu seksualnego dopiero po nawiązaniu wcześniejszej bliskiej więzi emocjonalnej.

Widać tutaj zatem rozdzielenie pociągu seksualnego od pociągu romantycznego. Osoby demiseksualne mogą zacząć odczuwać pociąg seksualny wyłącznie jako konsekwencję pociągu romantycznego.



Demiseksualność. Monika Tichy

W ubiegłym roku demiseksualnego coming outu dokonała znana aktywistka LGBTQ. Monika "Pacyfka" Tichy to szczecińska działaczka, prezeska fundacji Lambda Szczecin. Do tamtej pory była znana jako heteroseksualna sojuszniczka, zanim ujawniła się jako osoba demiseksualna, będąca obecnie w związku z transpłciową kobietą.



Nieraz słyszałam, że jestem 'oziębła', albo że musiałam przeżyć traumę w dzieciństwie, skoro latami nikt mnie nie pociągał. Jak to dobrze, że pojawiło się pojęcie demiseksualności i całego spektrum aseksualności, inaczej pewnie do dziś uważałabym, że jestem hetero, tylko 'coś ze mną jest nie tak mówiła aktywistka w rozmowie z magazynem Replika

