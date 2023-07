Spis treści: 01 Sandra Kubicka: kariera i życie prywatne

02 Sandra Kubicka w nowej fryzurze. Pokazała zdjęcie

Sandra Kubicka to polska fotomodelka i influencerka. W ostatnim czasie celebrytka prowadzi reality-show "Kochaj albo rzuć". W 2008 roku przeniosła się z rodziną do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Miami. Tam doceniono jej profesjonalizm i "amerykańską urodę".

Zobacz też: Sandra Kubicka szykuje się do macierzyństwa?

Sandra Kubicka: kariera i życie prywatne

Zdjęcie Sandra Kubicka rozkwita w związku z Aleksandrem Baronem / Kurnikowski / AKPA

W 2015 roku Kubicka stała się jedną z modelek Asos, a dwa lata później trafiła do amerykańskiej edycji "Playboy’a". Z kolei magazyn "Maxim" umieścił ją na liście 100. najseksowniejszych nazwisk Ameryki.

Reklama

Teraz Kubicka koncentruje się na karierze w Polsce. Nie zajmuje się już wyłącznie modelingiem. W 2019 roku zajęła trzecie miejsce w 10. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Obecnie prowadzi randkowe show "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć". Jeśli chodzi o życie prywatne, to 28-latka od kilku lat jest w szczęśliwym związku z muzykiem Afromental, Aleksandrem Milwiw-Baronem. Pomimo pojawiających się co jakiś czas plotek o rozstaniu, oboje są w sobie nadal szaleńczo zakochani.

Modelka jest również aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 671 tys. osób. Kubicka chętnie publikuje efekty sesji zdjęciowych, ale i dzieli się kadrami z życia codziennego czy swoimi przemyśleniami na różne tematy.

Zobacz też: Wyglądają jak siostry. Mama Sandry Kubickiej zachwyca w internecie

Sandra Kubicka w nowej fryzurze. Pokazała zdjęcie

Instagram Post Rozwiń

Nowe zdjęcie Kubickiej wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Celebrytka pochwaliła się nową fryzurą. Postawiła na pofalowane włosy.

- Noodle head. Jak wam się podobam w takiej wersji? - zapytała na Instagramie.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

"Lepsza niż Shakira",

"Lepiej niż w prostych",

"Świetnie. Genialnie pasują",

"Ładniej niż w prostych",

"Jesteśmy zakochani",

"Ale sztos",

"Ale ci pasują",

"Jak zrobić takie kręciołki?",

"W każdej wersji piękna",

"Uroczo"

- komplementowali internauci. Podzielacie ich zachwyt?

Zobacz też: Joanna Opozda na plaży w skąpym stroju. Internauci pytają: Kto robił zdjęcia?"

Zdjęcie Sandra Kubicka od lat zachwyca swoją urodą / VEM / Agencja FORUM

***