Sara James w amerykańskim "Mam Talent"

Sara James zyskała popularność za sprawą wygranej w programie "The Voice Kids". Następnie wzięła udział eliminacjach do Eurowizji Junior. Kolejna wygrana sprawiła, że reprezentowała Polskę Paryżu, gdzie zaśpiewała utwór "Somebody".

Nastolatka nie zwalnia tempa i cały czas rozkręca swoją karierę muzyczną. Sara James odważyła się polecieć do Stanów Zjednoczonym, by jeszcze tam pokazać, na co ją stać.

Nastolatka zdecydowała się na wzięcie udziału w amerykańskim "Mam Talent". Zaśpiewała piosenkę Billie Eilish, pt. "Lovely" i zachwyciła jurorów. Jej występ docenił Simon Cowell i wyróżnił ją Złotym Przyciskiem.

Co wiemy Sarze James?

Sara James przyszła na świat w 2008 roku w Słubicach. Jest owocem związku Nigeryjczyka i Polki. Jej mamą jest Arleta Dancewicz, a tatą John James, który również śpiewa. Ma na swoim koncie m.in. udział w "Bitwie na głosy", a także programie "X-Factor".

Ma troje rodzeństwa: siostrę Michelle i braci Johna oraz Jakuba. Sara uczęszcza zarówno do szkoły podstawowej, jak i szkoły muzycznej.

Nastolatka śpiewa od najmłodszych lat, a jej przygoda z muzyką rozpoczęła się, gdy wzięła udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku. Od tamtej pory regularnie brała udział w konkursach muzycznych, aż w końcu zdecydowała się na "The Voice Kids".

Sara James bardzo szybko zyskała sympatię widzów, a jej talent doceniło wiele osób. Nic więc dziwnego, że zdecydowała się na podbój Stanów Zjednoczonych. Jak sama przyznała w programie "America's Got Talent", wiele osób mówi, że w USA spełniają się marzenia, dlatego postanowiła sprawdzić, czy to prawda.

Nastolatkę zza kulis wspierała mama, która bardzo przeżywała występ córki. Arleta Dancewicz zawsze wzbudza zainteresowanie wśród internautów. Za każdym razem, gdy Sara James publikuje zdjęcie z mamą, jej fani nie potrafią wobec niego przejść obojętnie. Nie kryją zachwytu i zasypują ją komplementami. Pojawiły się nawet głosy, że wyglądają jak siostry.

Uwagę zwraca również swoboda, z jaką Sara James komunikuje się w języku angielskim. 13-latka w rozmowie z "Vivą" stwierdziła, że podczas występów w Paryżu bała się wywiadów po angielsku, ponieważ nie jest on jej ojczystym językiem. Przyznała jednak, że nigdy nie miała trudności z jego nauką.

