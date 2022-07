W momencie, kiedy jesteś nagrany raz zaczynasz wpadać w paranoję, że jesteś nagrywany ciągle. To jest podobne doświadczenie jak ktoś się włamie do domu, że coś ci zostało zabrane. Nie mogę powiedzieć - Tak, był to szantaż, bo oddałem to w ręce prawników. Oni wypowiedzą się jak to jest w świetle prawa. Natomiast to, co ja czułem w tej trudnej sytuacji, takie jest. Wiem o tym też, że moja percepcja była bardzo zaburzona. (...) Byłem w piekle. (...) Największemu wrogowi tego nie życzę