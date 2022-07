Sebastian Fabijański przeżywa teraz trudny czas. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że w tajemnicy spotkał się z transseksualną celebrytką Rafalalą. Aktor nie potrafił wyjaśnić powodu spotkania. Na początku twierdził, że było ono poniekąd służbowe, a skandalistka Nina Kukawska jest zaangażowana w promocję filmu z jego udziałem. Później jednak zmienił zdanie, twierdząc, że padł ofiarą szantażu.

Na tym jednak nie kończą się zawirowania w życiu Sebastiana Fabijańskiego. Niedawno media plotkarskie doniosły, że związek aktora z influencerką Julią Kuczyńską, znaną także jako Maffashion definitywnie się zakończył. Rodzice niemal dwuletniego Bastiana postanowili rozstać się trzy tygodnie temu. Julia Kuczyńska, poruszona zainteresowaniem portali, wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie. Zaznaczyła w nim, że nie wszystko jest takie, jakie mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka. "Nie mam zamiaru wywlekać tu brudów. To nie jestem ja" - dodała.

Sebastian Fabijański chce wyznać prawdę?

Echa skandalu z udziałem Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali nie milkną mimo upływy czasu. W związku z tym aktor zdecydował się udzielić wywiadu portalowi Pudelek. Wczoraj na IstaStory opublikował krótki fragment rozmowy. Postanowił skomentować go i jednocześnie wyjaśnić, jakim jest człowiekiem. "Chciałem tylko powiedzieć, że był to chyba najtrudniejszy wywiad w moim życiu. Natomiast coś, co chciałbym, żeby z niego płynęło i po nim zostało, to obraz po prostu człowieka. Człowieka, który popełnia błędy, który ma bardzo dużą wrażliwość i często, niestety, z tego powodu nie potrafi poradzić sobie z wieloma rzeczami. Stale szuka swojego miejsca na tym świecie" - powiedział aktor, zachęcając do wysłuchania rozmowy.

Wielu mnie może zapytać, dlaczego udzieliłem tego wywiadu. Odpowiadam: dla wolności. Chciałem się uwolnić od tego, co we mnie siedzi i, co niekoniecznie jest powodem do dumy dodał Sebastian Fabijański.

"O to chodzi w tym życiu, żeby się gubić". Sebastian Fabiański odpowiada internautom

Aktor postanowił zbiorczo odpowiedzieć także internautom, którzy w ostatnim czasie wysyłali do niego niemiłe wiadomości. "Ludzie piszą czasem, że twój syn będzie się ciebie wstydził i tak dalej" - przyznał z drżącym głosem Sebastian Fabiański. "Nie będzie się wstydził, bo nigdy nie zamierzam w oczach własnego syna być człowiekiem, który nie popełnia błędów, człowiekiem, który nigdy w życiu się nie zgubił" - podkreślił.

O to chodzi w tym życiu, żeby się gubić, odnajdywać, upadać, wstawać i nawet, jeżeli ojciec popełnia błędy, to się do tego przyzna, a to jest najważniejsze. Błędy będę dalej popełniał, ale chcę się do nich przyznawać powiedział gwiazdor, jednocześnie kończąc relację na Instagramie.

