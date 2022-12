Kim jest Demi Rose?

Demi Rose to pochodząca z Wielkiej Brytanii fotomodelka o kolumbijskich korzeniach. Od dłuższego czasu jest także gwiazdą Instagrama, gdzie obserwuje ją prawie 20 mln internautów. Już jako nastolatka marzyła, aby zaistnieć w świecie show biznesu, dlatego robiła wszystko by zostać zauważona. Liczne castingi, w których brała udział zaowocowały mnóstwem współprac, sesji zdjęciowych, a w końcu dużą popularnością. Demi za sprawą swoich wyjątkowych, kobiecych kształtów bywa porównywana do Kim Kardashian - spore pośladki i ponadprzeciętnie duży biust sprawiają, że jej zdjęcia chce oglądać coraz to więcej fanów. Modelka korzysta z luksusowego życia, sporo podróżuje i cieszy się życiem. Zdjęcia, które publikuje na Instagramie są tak różnorodne i profesjonalne, że przyciągają na jej profil coraz to więcej internautów.

Demi Rose eksponuje ogromny biust

Nowe zdjęcia Rose, które pojawiły się w mediach społecznościowych, modelka uwieczniła podczas ostatniej podróży do Londynu. Będąc w Wielkiej Brytanii postawiła na stylizacje z głębokim dekoltem, mocno osłaniające biust. Zaprezentowała się fanom w czarnym, obcisłym, skórzanym stroju, spod którego widać koronkową bieliznę.



Fani jak zawsze komplementują urodę i wdzięki brytyjskiej modelki. Są zachwyceni zarówno jej urodą jak i kształtami. Jak widać, Demi Rose nie przestaje zaskakiwać swoim obserwatorów - twórczyni niezwykle popularnego, instagramowego profilu nie pozwoli, by stał się monotonny i nudny. Jak widać, modelka zna sposób na zwiększenie popularności w sieci - nic dziwnego, że swoimi zdjęciami przyciąga internautów na magnes.

