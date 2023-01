Różowa i błyszcząca Paris Hilton

Paris Hilton urodziła się w 1981 r. jako prawnuczka milionera, twórcy sieci luksusowych hoteli. Jako dziedziczka fortuny i imprezowiczka wzbudzała uwagę mediów i amerykańskiego społeczeństwa. W wieku 19 lat dołączyła do agencji założonej przez Donalda Trumpa i rozpoczęła swoją karierę w modelingu. Próbowała także sił jako aktorka — jednak jej umiejętności nie spotkały się z przychylnością krytyków i widzów. Przyznano jej nawet trzykrotnie nagrodę “Złotej Maliny". Paris próbowała swoich sił także jako piosenkarka, projektantka mody i kreatorka kosmetyków.



Zdjęcie Paris Hilton na początku XXI w. / Getty Images

Jednak najwięcej zainteresowania budziła jako celebrytka. Dbała, by często pojawiać się na imprezach i w mediach. Nawet jeśli miałoby to stać się kosztem skandalu czy kontrowersyjnego zachowania.

W latach 90 i na początku XXI w. Paris Hilton kojarzona była z wyzywającymi, często ocierającymi się o kicz, stylizacjami. Mnóstwo różu, złota i srebra, które uzupełniał mocny, rzucający się w oczy makijaż. Błysk, blichtr, róż i nieodłączny symbol Paris Hilton — piesek u boku.



Tajemnica sekstaśmy

W 2003 r. do mediów wyciekło nagranie erotycznych igraszek Paris Hilton i jej ówczesnego partnera Ricka Salomona. Podejrzewano nawet, że sama Paris udostępniła film dziennikarzom, chcąc, by było o niej głośno. Po latach wyjawiła, że nie miała z tym nic wspólnego. Nie chciała, aby taśma ujrzała światło dzienne. Mało tego, nagrała ją wbrew własnej woli. Rick bardzo na to nalegał, a ponieważ ona go kochała i nie chciała rozczarować — zrobiła to.



Paris Hilton zmienia swój wizerunek

Obecnie Paris Hilton jest odnoszącą sukcesy bizneswoman — w 2019 r. jej majątek szacowano na 300 milionów dolarów. Okazało się również, że kobieta ma niewątpliwe wyczucie muzyki i talent do rozkręcania imprez. Jest jedną z najlepiej opłacanych didżejek w branży.



Zdjęcie Paris Hilton i Carter Reum w 2022 r. / Kevin Winter / Getty Images

Znacznie zmienił się też wizerunek spadkobierczyni hotelowej fortuny. Jej ubrania są bardziej stonowane, eleganckie i klasyczne. Nadal nie stroni od kreacji, które odsłaniają ciało, ale dba, by były one w dobrym guście i odpowiednie do jej pozycji.

Prywatnie Paris Hilton prowadzi życie u boku biznesmena Cartera Reum, z którym wzięła ślub w 2021 r. 25 stycznia 2023 r. para ogłosiła, że zostali rodzicami. Jak donosi magazyn “People" chłopiec urodził się dzięki surogatce.

