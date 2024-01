Spis treści: 01 Szczere wyznanie Seleny Gomez

Selena Gomez ostatnio podzieliła się szczerym wyznaniem. Na Instagramie postanowiła podzielić się szczerym wyznaniem. Chodzi o jej wygląd. Na instagramowej relacji pokazała dwa zdjęcia, do których pozuje w kostiumach kąpielowych. Dzieli je 10 lat różnicy.

Szczere wyznanie Seleny Gomez

Na pierwszym widzimy Gomez eksponującą zgrabną i szczupłą sylwetkę w bikini. Na drugiej z fotografii widzimy gwiazdę na wakacjach w Meksyku.

- Dzisiaj zdałam sobie sprawę, że już nigdy nie będę tak wyglądać. Nie jestem idealna, ale jestem dumna z tego, kim jestem. Czasami zapominam jak to dobrze być sobą - napisała Gomez na Instagramie.

Piosenkarka od lat zmaga się z chorobą autoimmunologiczną - toczniem rumieniowatym. Ze względu na przyjmowane leki, jej wygląd uległ zmianie. Gwiazda w wielu wywiadach podkreślała, że leczenie farmakologiczne sprawia, że w jej organizmie gromadzi się woda. Kolejny efekt uboczny to odkładanie się tkanki tłuszczowej.

Gomez stara się dbać o zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną. Kiedyś na TikToku przyznała, że "nie jest modelką i nigdy nie będzie". Swoim najnowszym wpisem zwróciła uwagę, że warto akceptować swoje ciało, zwłaszcza w przypadku, gdy zmagamy się z chorobą.

Selena Gomez bez makijażu. Zdjęcia na Instagramie wzbudziły zachwyt

W ostatnim czasie gwiazda chętnie brała udział w rozmaitych branżowych wydarzeniach, m.in. wzięła udział w gali rozdania Złotych Globów czy nagród Emmy. Ostatnio Gomez lubi też zaprezentować się w naturalnym wydaniu. W ubiegłym tygodniu została przyłapana, gdy w wygodnym dresie zmierzała do kliniki urody w West Hollywood.

Gwiazda postanowiła też pokazać się bez makijażu. Selena dodała kilka zdjęć na swoim profilu na Instagramie do których pozuje w naturalnej odsłonie. Gwiazda zachwyca promienną i zadbaną skórą. Uwagę zwraca też zielona sceneria, w jakiej spędza czas Gomez. Wypoczynek w otoczeniu natury z pewnością jej służy.

Nowe zdjęcia wywołały niemałe poruszenie wśród fanów.

"Najbardziej zachwycająca twarz na świecie",

"Piękna dziewczyna",

"Tęskniliśmy za tobą!"

- komentowali fani.

Muzyczne plany, powrót hitowego serialu

Selena Gomez ma sporo planów na nowy rok

Selena Gomez zapewne przygotowuje się do nowych wyzwań. Są one związane zapewne nie tylko z promocją jej marki kosmetycznej. Gwiazda w ubiegłym roku wydała nową piosenkę "Single Soon" i zapowiedziała, że w 2024 roku planuje wydać nowy album. Będzie to muzyczny następca krążka "Rare" wydanego w 2020 roku. To właśnie z tego albumu pochodzi jeden z największych hitów gwiazdy, "Lose you to love me".

To nie jedyna niespodzianka. Fanów zelektryzowała wieść, że na ekrany powróci serial Disney Channel, który przyniósł Selenie popularność - "Czarodzieje z Waverly Place". Okazuje się, że producentami będą Selna Gomez i David Henrie, którzy wcielali się w tytułowe role Alex i Justina Russo. Fabuła ma się skoncentrować na postaci Justina, którego zagrała Henrie. Selena ma pojawić się gościnnie w pilotażowym odcinku serialu.

