Julia Roberts: największa gwiazda Hollywood

Julia Roberts od lat 80. jest jedną z największych i najważniejszych gwiazd Hollywood. Mimo iż dziś wielu kojarzy ją głównie za sprawą roli w słynnym "Pretty Woman", aktorka pojawiła się również w takim produkcjach jak "Uciekająca panna młoda" czy "Nothing Hill". Rola w filmie "Erin Brockvich" przyniosła jej zaś oscarowy triumf.

Julia Roberts, pnąc się po szczeblach kariery, nie zwalniała tempa. Nie zapomniała przy tym o rodzinie. W 2002 roku wyszła za Danny’ego Modera, którego poznała podczas kręcenia filmu "Mexican". Para doczekała się trójki dzieci: urodzonych w 2004 roku bliźniaków Hazel Patricię i Phinnaeusa Waltera oraz Henry’ego Daniela, który przyszedł na świat w 2007 roku.

W 2007 roku "Forbes" okrzyknął Julię Roberts jedną z najbogatszych kobiet w branży rozrywkowej, a w 2008 roku także jedną z najlepszych pracujących matek-celebrytek. Aktorkę przez lata określano mianem utalentowanej i inspirującej. Gwiazda nieprzerwanie tryska bowiem energią i nie rozstaje się ze swoim promiennym uśmiechem. Dodatkowo, nie boi się naturalności.

Julia Roberts wprawiła w osłupienie. U innych gwiazd to rzadkość

Julia Roberts od lat była jedną z tych gwiazd, która na co dzień stawiała raczej na naturalność. Mocny make-up towarzyszył jej wyłącznie podczas ważniejszych wyjść. Gwiazda stale przyznawała również, że nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W wywiadzie z "Access Hollywood" zdradziła nawet, że tylko raz zdecydowała się na botoks. Ten nie przyniósł jednak pożądanych efektów, sprawiając, że jej twarz wydawała się "stale zaskoczona".

Zupełnie naturalnych zdjęć aktorki brakowało jednak dotąd w sieci. Julia Roberts postanowiła więc mocno zaskoczyć swoich fanów, publikując fotografię w wersji "no make-up". Korzystając z okazji, jaką były urodziny jej trenerki fitness, gwiazda złożyła koleżance wirtualne życzenia, opatrując je zdjęciem z treningu.

Aktorka, pozując w ciemnej koszulce bez rękawów i niedbale spiętych w kok włosach zachwyca naturalnością. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. W niespełna dobę fotografię polubiło ponad 138 tys. osób.

Julia Roberts: sekret młodzieńczej urody. Na tym skupia się aktorka

W czym tkwi sekret młodzieńczej urody Julii Roberts? Jak przyznawała w wywiadach sama zainteresowana - wiele do powiedzenia mają dobre geny. Dodatkowo aktorka stara się poprawnie dbać o swoją cerę - stosując filtry oraz dokładnie oczyszczając i nawilżając skórę twarzy. Dodatkowo skupia się na świadomym, codziennym menu, dodając do tego dawkę ruchu. To sprawia, że 56-letnia dziś aktorka zachwyca urodą oraz nienaganną sylwetką.

