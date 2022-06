Selena Gomez cała na biało zdobywała czerwony dywan podczas premiery "Only Murders in the Building". Gwiazda postawiła na krótką, białą sukienkę, do której dobrała połyskujące szpilki. Uwagę przyciągały również usta gwiazdy, które podkreśliła czerwoną szminką. Aktorka postawiła na delikatną biżuterię.

Zdjęcie Selena Gomez w modnej, białej sukience pojawiła się na premierze serialu / Backgrid/MICHAEL TRAN/AFP/East News / East News

Biała sukienka - hit tego lata

Biała sukienka to zdecydowanie modowy klasyk, który sprawdzi się w różnych sytuacjach. Jak widać na przykładzie Seleny Gomez, taka kreacja uzupełniona odpowiednimi dodatkami doda nam nie tylko delikatności, ale i blasku. Nieważne czy to wielkie wyjście, spotkanie biznesowe czy randka - taka sukienka to sprawdzony strój na każdą okazję i z powodzeniem może zastąpić małą czarną.

Stylizacje Seleny Gomez są chętnie kopiowane przez dziewczyny na całym świecie. Są pełne luzu, wdzięku, ale i elegancji. Piosenkarka i aktorka uwielbia zestawy z jeansami, denimowymi kurtkami i t-shirtami, sukienki w kwiaty czy leginsy w duecie z bomberkami. Stylizacja, którą wybrała na premierę serialu również może stać się inspiracją do stworzenia letniej stylizacji na wyjątkowe okazje.

Selena Gomez na ślubie Britney Spears

Zaledwie trzy dni wcześniej gwiazda pojawiła się na ślubie Britney Spears. Na tę okazję wybrała niebieski kombinezon, na który narzuciła oversizową marynarkę. Gomez wspólnie ze Spears, zatańczyła również do jej słynnego utworu "Toxic".

Selena Gomez o swojej wadze

Ostatnie miesiące to dla Seleny Gomez intensywny czas. Niedawno była m.in. gospodynią programu "Saturday Night Live". W przerwie od pracy gwiazda w swoich mediach społecznościowych często zabiera głos na temat presji społecznej, jeśli chodzi o obecne standardy piękna. W kwietniu w jednym ze swoich nagrań zwróciła się do osób, które publikowały krytyczne komentarze na temat jej wagi.

- Szczerze mówiąc, nie dbam o swoją wagę, bo ludzie i tak o tym gadają - powiedziała Gomez. Zwróciła również uwagę na to, że cały czas słyszy, że jest "albo za chuda, albo za gruba". Gwiazda stwierdziła, że jest idealna taka, jaka jest.

