Shannon Singh tak żyje po zakończeniu programu

Kariera Shannon Singh w programie "Love Island" była chyba najkrótsza w historii całego show. Gwiazda została eksmitowana z willi po 48 godzinach od wejścia do niej, ale to wystarczyło, by 23-latka stała się sławna.

Wcześniej gwiazda pracowała jako modelka, ale teraz skupia się na realizowaniu swojej listy marzeń, a pierwsze miejsce zajmują na niej podróże!



Gwiazda w tym roku podróżowała już dziewięć razy i odwiedziła bajeczne miejsca. Dodatkowo Shannon zaznaczyła, że to dopiero początek. Ma ona plan, by rozpocząć przygodę z vlogowaniem, by pokazywać swoje wojaże.



Dodatkowo jest to doskonała okazja do tego, by Shannon mogła pochwalić się w swoich mediach społecznościowych, a na nich najczęściej prezentuje się obłędnie.



Celebrytka chętnie pozuje w skąpych strojach kąpielowych i pokazuje niemal idealne ciało. Wówczas fani nie szczędzą jej komplementów w komentarzach.





