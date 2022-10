Odpadli na ostatniej prostej. Jurorzy nie mogli uwierzyć

Spis treści: 01 Taniec z Gwiazdami 2022. Pełna lista uczestników

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" jest już trzynastą w historii polsatowskiego show. W programie wzięły już udział m.in. takie gwiazdy, jak: Rafał Brzozowski, Natalia Siwiec, Karolina Szostak, Barbara Kurdej-Szatan, Sandra Kubicka, Julia Wieniawa, czy Sławomir Zapała. Jak co roku, w tym sezonie, do walki o kryształową kulę przystąpiło jedenaście par. Kto zatańczy w trzynastym sezonie programu "Taniec z Gwiazdami"? Oto lista par:

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz

Michał Mikołajczak i Julia Suryś

Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar

Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska

Jacek Jelonek i Michael Danilczuk

Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło

Jamala i Jacek Jeschke

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński

Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy

Natalia Janoszek i Rafał Maserak

W pierwszym odcinku programu odpadli Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła, w drugim za to niespodziewanie pożegnaliśmy się z Krzysztofem Rutkowskim i Sylwią Madeńską, a w trzecim Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy. Kolejną parą, która musiała pożegnać się z programem byli Kinga Sawczuk i Kuba Lipowski. Następnie pożegnaliśmy Jamalę i Jacka Jeschke, a tydzień temu z programu odpadła Karolina Pisarek-Salla i jej taneczny partner Michał Bartkiewicz.

Taniec z gwiazdami 13. ćwierćfinał. Relacja na żywo. Oceny jurorów

Show, jak co roku, prowadzi Krzysztof Ibisz, a towarzyszy mu Izabela Janachowska, która współprowadzi z nim "Taniec z Gwiazdami" od tamtego sezonu. Kto oceni występy gwiazd?

Jurorami programu Taniec z Gwiazdami 2022 są: : Iwona Pavlović, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny.

Jako pierwsi w ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali się Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Para zatańczyła fokstrota, za którego jury przyznało im 39 punktów.

Jive-a zaprezentowała ulubiona para widzów - Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. "Gdybym był kobietą, to zazdrościłbym twojej żonie!" - wyznał Andrzej Grabowski. Na tym etapie jest dla mnie za mało i byłoby nie fair, gdybyś przeszedł dalej - podsumował występ Michał Malitowski. Para zdobyła 30 punktów!

Walca angielskiego zatańczyli Natalia Janoszek i Rafał Maserak. W tańcu towarzyszył im juror Andrzej Piaseczny! "Troszkę brakowało kontaktu" - podsumowała Ivona Pavlović. Za ten taniec jurorzy przyznali parze 36 punktów.

Jacek Jelonek i Michael Danilczuk w ćwierćfinałowym odcinku zaprezentowali swoje taneczne umiejętności w czaczy. Michał Malitowski, który gościł za kulisami, na treningu pary, yznał, że Jacek Jelonek ma zero talentu, a jego udane występy, to w całości zasługa ogromnej pracy z Michaelem Danilczukiem. Za czaczę zdobyli 36 punktów.

Nadszedł czas na drugą rundę, w której gwiazdy zaprezentują tańce, które wybrali im fani. Jako pierwsi swoją gorącą choreografią do pasodoble pokazali Iwona Krawczyńska i Robert Rowiński. Jurorzy byli zachwyceni tym występem, więc nikogo nie zdziwiło przyznamie im kompletu punktów.

Walca wiedeńskiego, jaki drugi tanieć w ćwierćfinale zatańczyli Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. "Zatańczyliście naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. Ten walc był piękny" - skometował Andrzej Grabowski. 35 punktów - tyle zdobyli za ten występ.

W drugim tańcu ćwierćfinału "Tańca z gwiazdami" Natalia Janoszek i Rafał Masereak wystąpili w gorącej salsie. "Byłaś samodzielna, samowystarczająca. Ty jako ty jesteś najlepszą tancerka" - skomentowała występ Natalii Janoszek i Rafała Maseraka Ivona Pavlović. Jurorzy byli tym tańcem zachwyceni - nic dziwnego, że przyznali 40 punktów.

Charlestona - żywy taniec amerykański zatańczyli Jacek Jelonek i Michael Danilczuk. "Mówi się, że nie ma cudów - cuda się zdarzają. To co wy nam prezentujecie za każdym razem. Cudownie" - nie mogła się powstrzymać od komplementów Ivona Pavlowić. "Mam nadzieje, że moja klątwa was nie dotknie i przejdziecie do tego wymarzonego półfinału" - życzył parze Michał Malitowski. Para zdobyła kolejny komplet punktów w tym odcinku. "Nie sądziłam, że takie coś wydarzy się w Polsce! Dobrze, że łamane jest tabu" - dodała Beata Tadla, zwyciężczyni ósmej edycji "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami 2022" 8. odcinek. Kto odpadł? Kto dostał najwięcej punktów?

Kto nie przeszedł do półfinału "Tańca z gwiazdami"? Z programem musieli pożegnać się Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Na twarzach jurorów zauważyć można było niedowierzanie, ponieważ wiele osób spodzewało się, że odpadnie Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. A czy wy zgadzacie się z wynikiem?

