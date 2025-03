Sabriny Salerno raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Słynna włoska piosenkarka wylansowała hity, które szturmem podbiły listy przebojów zwłaszcza we Włoszech i w Niemczech. Piosenkarka przyszła na świat 15 marca 1968 roku w Genui we Włoszech.

Gdy miała 15 lat, została wybrana Miss Wybrzeża. Trzy lata później zadebiutowała w roli prezenterki telewizyjnej. Później nadszedł czas na karierę muzyczną. Jej największa popularność przypada na lata 80. XX wieku, kiedy to wylansowała przeboje takie jak m.in. "Boys (Summertime Love)" czy "All of me".