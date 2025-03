Nagromadzenie niepotrzebnych już tekstyliów , może sprawiać niemałe problemy. Dzieje się tak, ponieważ od 1 stycznia 2025 r. , zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie . Wprowadzone rozwiązania mają m.in. sprzyjać efektywniejszemu recyklingowi materiałów tekstylnych. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, zużytą odzież należało wyrzucać do kontenerów na odpady zmieszane .

Od początku br. zużyte tekstylia traktowane są jako oddzielny typ odpadów i nie można ich już wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane . W związku z tym gminy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadków tekstylnych. Zużyte materiały tekstylne, odzież i obuwie należy oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych . W każdej gminie powinien być przynajmniej jeden taki punkt.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, co zalicza się do odpadów tekstylnych. Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje m.in. zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany .

Oddawanie tekstyliów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla wielu osób jest problematyczne m.in. z uwagi na odległość do pokonania czy brak samochodu, zwłaszcza jeśli uzbieraliśmy niemałą "kolekcję" ubrań, z których nie zamierzamy już korzystać.

Niepotrzebne tekstylia można spakować do kartonu i nadać taką paczkę za darmo w Paczkomatach InPost. Należy jednak pamiętać, że mowa o rzeczach, które nadają się jeszcze do ponownego użytku lub ewentualnej naprawy. Usługa EKOzwrotów została stworzona wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko i zakłada ona wspieranie idei zero waste oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.