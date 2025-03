Czym jest żurawina i co zawiera?

Żurawina to długowieczna krzewinka z rodziny wrzosowatych, która występuje na terenach bagiennych. Jej małe czerwone owoce słyną z kwaśnego smaku i licznych właściwości zdrowotnych. Żurawina zawiera duże ilości witaminy A, C i E, a także potas, sód i selen. To jednak przede wszystkich bogate źródło beta-karotenu, luteiny, steroli, antocyjanów oraz polifenoli o silnych właściwościach przeciwzapalnych. To właśnie tym bioaktywnym substancjom żurawina zawdzięcza swoją moc.

Żurawina jest skuteczna w walce z zakażeniami dróg moczowych

Udowodniono, że regularne spożywanie żurawiny znacznie zmniejsza ryzyko chorób układu moczowego, a często też likwiduje stan zapalny pęcherza, zwłaszcza spowodowany zakażeniem bakterią E.coli. Wyniki badań potwierdziły, że wodny ekstrakt z żurawiny był skuteczniejszy od antybiotyku (konkretnie od gentamecyny) w zwalczaniu tej bakterii. To zasługa związków fenolowych, dzięki którym bakteriom znacznie trudniej jest przywierać do nabłonka wyścielającego drogi moczowe i pęcherz. Naukowcy podejrzewają też, że żurawina zawiera idealną mieszankę substancji (kwas chinowy i proantocyjanidy), które zapewniają prawidłowe pH w pęcherzu, co wytwarza niekorzystne dla drobnoustrojów warunki. Żurawina ma też działanie moczopędne, co sprzyja wypłukiwaniu ewentualnych bakterii z dróg moczowych.

Żurawina świetnie wpływa na układ krążenia

Małe kwaśne owoce warto włączyć do diety także ze względu na układ krążenia. Ustalono, że pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu, uelastycznia naczynia krwionośne i wzmacnia mięsień sercowy. Dzięki temu znacznie zmniejsza ryzyko zakrzepicy i miażdżycy. Substancje bioaktywne w żurawinie obniżają też ciśnienie tętnicze krwi i zmniejszają ryzyko poważnych chorób, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Żurawina może chronić przed wrzodami żołądka

Badania dowiodły, że żurawina jest również skuteczna w walce z bakterią Helicobacter pylori, która odpowiada za powstawanie wrzodów żołądka. Podobnie jak w przypadku E. coli w drogach moczowych, polifenole utrudniają przyczepność H. pylori do ścian żołądka i zapobiegają jej kolonizacji. Okazuje się, że ekstrakt z żurawiny jest skutecznym wsparciem w antybiotykoterapii (zwłaszcza w przypadku bakterii lekoopornych). Jego działanie przeciwzapalne wzmacnia też błony żołądka i sprzyja ich regeneracji.

Żurawina odmładza mózg i zmniejsza ryzyko demencji

Regularne spożywanie żurawiny może też korzystnie wpływać na pracę mózgu. Potwierdzają to badania brytyjskich naukowców z University of East Anglia. Podzielili oni 60 osób (w wieku 50-80 lat) na dwie grupy. Jedna codziennie spożywała liofilizowaną żurawinę w kapsułkach, a druga placebo. Wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że osoby spożywające żurawinę po 3 miesiącach znacznie lepiej poradziły sobie ze wzrokowymi testami pamięci epizodycznej. Eksperyment był wartościowy także dlatego, że w czasie testów użyto zaawansowanych metod obrazowania mózgu. Dzięki temu odkryto, że u osób spożywających żurawinę wzrósł przepływ krwi w obrębie części mózgu odpowiedzialnych za funkcje poznawcze. Sekret żurawiny może więc tkwić m.in. w jej niezwykłym wpływie na elastyczność naczyń krwionośnych. Dobrze odżywiony mózg zaczyna po prostu lepiej funkcjonować i jest mniej narażony na choroby neurodegradacyjne.

Inne właściwości żurawiny

Żurawina wzmacnia też wzrok i zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej czy zaćmy. Nie bez przyczyny nazywana jest naturalnym antybiotykiem - działa bakteriobójczo na wiele bakterii, m.in. te odpowiedzialne za rozwój próchnicy. Obniża też poziom cukru we krwi, pomaga w walce z biegunką i bierze udział w produkcji kolagenu, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości reumatyczne. Trwają też badania nad wykorzystaniem żurawiny jako naturalnego konserwanta do żywności - odkryto, że skoncentrowany sok z żurawiny zwalcza większość chorobotwórczych patogenów odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe, np. salomellę czy listerię.

Jak stosować żurawinę w kuchni?

Żurawina najczęściej spożywana jest w postaci suszonych owoców. Niestety jest wtedy kaloryczna i dostarcza dużych ilości cukru. Z kolei świeże owoce są zbyt cierpkie i kwaśne, by zjadać je z przyjemnością. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przyrządzanie soków i syropów, które możemy dodawać do herbaty. Świeże owoce żurawiny można jednak dodawać do koktajli owocowych z jogurtem - dobrze komponują się z bananem, truskawkami (także mrożonymi) i miodem.

