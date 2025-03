Co przyniesie czwartek, 13 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana - Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych nie zadowalaj się szybkim zyskiem, natychmiastową przyjemnością. Zauroczenie przychodzi i odchodzi, za to miłość może płonąć w Twoim sercu przez dziesięciolecia, do samego końca. Uważaj, by nie przegapić osoby, z którą zdołasz założyć rodzinę. W finansach zbuduj sobie zaplecze, miej grupę ludzi, która Cię poprze.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka - Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz porównywać pomysły i zmierzyć się z czyjąś skrajnie odmienną ideą co do przyszłości. Większość różnic da się w końcu zniwelować, ale nie zawsze jest to możliwe. Uczciwie odpowiedz sobie na pytanie, z czego możesz zrezygnować, a z czego absolutnie nie? W finansach trzeba będzie dążyć do równego podziału, odsłonić przyłbicę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt - Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych poszerzaj grono znajomych. Nadszedł czas, by wyjść do ludzi. Jeśli jesteś w stałym związku, to nie pozwalaj, by stał się on całym Twoim światem. Potrzebujesz także kontaktów z krewnymi, przyjaciółmi, czy nawet znajomymi lub sąsiadami. Każdy z nich nauczy Cię czegoś. W finansach możesz podpisać umowę z co najmniej dwiema osobami.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka - Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych trzeba pogodzić się z myślą, że nie da się zadowolić wszystkich. Być może Druga Strona oczekuje zbyt wiele i nie zdołasz spełnić jej oczekiwań. Niewykluczone też, że dana Tobie obietnica nie zostanie dotrzymana. Nie czekaj w nieskończoność, wczuj się w wiatr zmian. W finansach nie top zasobów w coś, co ewidentnie nie działa.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa - Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możliwa będzie łaska, przebaczenie, wiadomość, która zburzy spokój, ale i ucieszy. Podjęta decyzja okaże się nieodwołalna, natomiast stworzy ona warunki dla nowej rzeczywistości. Możesz się z kimś ponownie zejść lub wybaczyć mu i pozostać w przyjaźni. W finansach możesz zarobić dzięki telewizji, radiu lub internetowi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny - Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się nudy i nie pozwól, by zmienne nastroje doprowadziły do kłótni. Każdemu zdarza się wstać lewą nogą, warto jednak pamiętać, że otoczenie nie ponosi odpowiedzialności za nasz nastrój. Przywitać kogoś ponuro to jak przyjść na spotkanie w spranej piżamie. Zadbaj o emocjonalną elegancję. W finansach może ziścić się tylko połowa planu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi - Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się bezczynności i niezdecydowania. Pewne opcje nie będą aktualne w nieskończoność. "Jak kocha, to poczeka" - czy na pewno? Nie warto się z niczym spieszyć, ale też nie przeciągaj struny. Lepiej nie dawać komuś do zrozumienia, że ma rywali. W finansach ktoś snuje fantazje, ale jego planom brak zaczepienia w realiach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona - Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych nie obciążaj nadmiernie ani siebie, ani kogoś. Poważne rozmowy lepiej odłożyć na później. Jeśli masz napięty grafik, przemyśl przełożenie części obowiązków, a jeszcze lepiej - podzielenie się nimi. Nie musisz każdej sprawy rozwiązywać w pojedynkę. W finansach nadmierna odpowiedzialność prowadzi do przemęczenia i wypalenia. Odnawiaj siły.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca - Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych powiedz sobie oraz innym, że oferujesz prawdziwe bogactwo. To, co masz, jest doskonałe. Reszta może brać i brać - bez żadnego wybrzydzania. Nie musisz się dla nikogo zmieniać, bo już teraz potrafisz zbudować dla Was idealny świat. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety na stanowisku. Trzymaj z płcią piękną.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca - Karta 10 Mieczy

W życiu osobistym trzeba będzie się z czymś nieodwołalnie rozstać. Nie wszystkie marzenia powinny się spełnić, nie każda nadzieja prowadzi nas ku lepszej przyszłości. Niektóre porażki mogą stać się prawdziwą kłodą na drodze do... katastrofy. Jeśli coś się nie udało, to zapewne tym lepiej dla Ciebie. W finansach możliwa będzie odmowa, konieczność zebrania sił i środków.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika - Karta Giermek Buław

W życiu osobistym widać dobre wieści, pogodę, która sprzyja spotkaniom i randkom, udaną zabawę na świeżym powietrzu. Nie traktuj siebie przesadnie poważnie i nie wstydź się przed nikim, że coś Ci nie wychodzi. Nawet błędy możesz popełniać z wdziękiem! W finansach możesz mieć udaną rozmowę z pośrednikiem, odzyskać cenne dokumenty.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb - Karta 5 Mieczy

W życiu osobistym trzeba czasem uznać swoją bezsilność. Współczesne media uczą nas bycia pierwszoplanowymi bohaterami własnej opowieści, ale w rzeczywistości nie zawsze się wygrywa. Ktoś jest bezwzględny, gra nieczysto. Przemyśl, czy chcesz ciągnąć kontakt, narażać się na ciosy. W finansach wchodzisz w otoczenie ludzi skrajnie bezwzględnych.

"Rozmowy Kobiety": Po czym rozpoznać wypalenie zawodowe? Jeden sygnał jest kluczowy INTERIA.PL