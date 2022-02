Brooklyn Beckham - najstarszy syn Davida i Victorii Beckhamów - już niebawem bierze ślub z 27-letnią Nicolą Peltz, Amerykanką, córką biznesmena Nelsona Peltza, siostrą aktora Willa Peltza oraz hokeisty Brada Peltza. Nicola jest aktorką i modelką, znaną między innymi z roli Tessy Yeager w filmie "Transformers: Wiek zagłady", a także "Transformers: Ostatni rycerz".

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz biorą ślub. Kto jest zaproszony?

Ślub pary gwiazd odbędzie się 9 kwietnia. Już dziś rozpala on media, które rozpisują się na temat przepychu planowanego wesela - jak podkreśla "The Sun", ojciec panny młodej ma posiadłość na Florydzie nad oceanem. Rozmiar domu jest naprawdę imponujący - brytyjski dziennik donosi, że ma on aż 27 sypialni i jest warty 76 milionów dolarów.

Przekazuje także rewelacje na temat szykowanej kreacji panny młodej:





Nicola poleciała do Rzymu ze swoją stylistką na mierzenie sukienek i zdecydowała się na dwa bajkowe modele od Valentino

- pisze "The Sun".



Opisuje także listę gości. Mają być na niej twarze z pierwszych stron gazet i najwięksi brytyjscy celebryci - według "The Sun" na imprezie pojawią się m. in. Gordon Ramsay, Nicole Richie czy Gigi Hadid. Chrzestnym Brooklyna Beckhama jest Elton John, niestety bierze on udział w trasie koncertowej. Prawdziwą rewelacją wesela mają być jednak... Spice Girls!

Spice Girls wracają? To ma być ich prezent dla młodej pary

Spice Girls, legendarny zespół z lat dziewięćdziesiątych, po pięciu latach planuje kolejny powrót - informują brytyjskie media. Tym razem pięć wokalistek spotka się z okazji wesela Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Według źródła "Woman's Day", Emma, Gari, Mel B i Mel C są "absolutnie zachwycone", tym, że dostały zaproszenie.





Nie były pewne, czy tak się stanie, biorąc pod uwagę napięcia, jakie między nimi a Victorią narosły w związku z jej odmową wspólnego koncertowania przez lata. Ale to tylko pokazuje, że wspólnota siostrzana jest nadal nienaruszona

- czytamy.



Powrót Spice Girls ma być jednorazowym wydarzeniem. Girlsband wykona swoje największe przeboje w ramach prezentu dla młodej pary.



