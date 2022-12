Kartki świąteczne rodziny królewskiej

Rodzina królewska przykłada ogromną wagę do tradycji. Co roku w okresie Bożego Narodzenia przygotowują świąteczne kartki, na których widnieją ich zdjęcia. Robią to już od przeszło stu lat, a więc i w tym roku nie może zabraknąć ich fotografii z życzeniami.

Królowa Elżbieta świąteczne kartki wysyłała, nawet zanim zasiadła na brytyjskim tronie, a do grona tych najpiękniejszych można zaliczyć m.in. tę z 1942 roku.

Zdjęcia, które pojawiają się na świątecznych kartkach rodziny królewskiej, są efektem dokładnie przemyślanych sesji i każdego roku wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Zdjęcie Kartka świąteczna od księżniczki Elżbiety z 1942 roku / Express / Stringer / Getty Images

Świąteczna kartka Kate i Williama

Do sieci właśnie trafiło zdjęcie, które pojawi się na świątecznej kartce Kate i Williama. W tym roku wybrano ujęcie, na którym widać księżną i księcia Walii spacerujących wraz z dziećmi w słoneczny dzień. Cała rodzina postawiła na luźne stylizacje i sportowe obuwie. Zdjęcie wykonano w Norfolk, a jego autorem jest fotograf Matt Porteous.

Instagram Post Rozwiń

Podobnie jak w zeszłym roku na kartce świątecznej pojawi się ujęcie wykonane latem. W 2021 roku Kate i William wybrali rodzinny kadr z Jordanii.

Tegoroczne kartka świąteczna przypadła do gustu internautom, którzy postanowili podzielić się swoim zdaniem w komentarzach. "Cudowne zdjęcie i cudowna rodzina", "Absolutnie pięknie. Nie będę kłamać, że miałam nadzieję na świąteczną kartkę pełną czerwieni, zieleni i choinek, ale nie przejmuję się tym, co jest na kartce, dopóki widzę wasze uśmiechnięte twarze" - można przeczytać pod postem.

Instagram Post Rozwiń

